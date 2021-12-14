Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2021: Сотиева упустила золото

На чемпионате мира-2021 по тяжелой атлетике в Ташкенте российская команда добыла очередное малое золото и уже третью медаль в двоеборье. Однако 19-летняя Яна Сотиева в весовой категории до 76 кг все равно может быть разочарована, уверенно выиграв рывок, она имела прекрасные шансы и на золото в двоеборье, но дважды не сумела толкнуть 135-килограммовую штангу и осталась с бронзой.

Сотиеву по праву считают восходящей звездой не только российской, но и мировой тяжелой атлетики. Яна на чемпионате Европы в Москве стала второй, набрав в сумме 246 кг (112 + 134). Причем, по идее, должна была выигрывать титул. Вот только не хватило совсем чуть-чуть – попытку на 137 кг россиянке не зачли судьи. На сей раз в Ташкенте претензий к арбитрам предъявлять бессмысленно, спорных ситуаций не возникало. Причем Сотиева сразу же сделала заявку на победу, взяв 112 кг во втором подходе в рывке. Отрыв от конкуренток был внушительный даже после неудачной попытки на 114 кг. Да и Яна во втором упражнении, пусть и не без сложностей, в первом подходе толкнула штангу весом 130 кг.

Даже повторение московского результата принесло бы ей, в итоге, победу. Но на 135 кг сперва россиянка даже не смогла взять штангу на грудь, а затем, в заключительном подходе, не сумела толкнуть. Как следствие, победа ускользнула, а чемпионке Мин Чжи Ли Сотиева уступила всего два килограмма. Добавим, что еще один призер ЧЕ-2021 от России Анастасия Романова пропустила соревнования из-за травмы колена. У мужчин в весе до 96 кг Георгий Купцов и Роман Бабаян добавили с точки зрения поднятых весов по сравнению с чемпионатом Европы, показав в сумме 378 и 365 килограмм соответственно. Но этого хватило только для седьмого и 14 места.

Состав российской команды и турнирное расписание по дням смотрите здесь

Результаты всех призеров и россиян на чемпионате мира-2021 смотрите здесь