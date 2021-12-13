Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2021: Окулов вернулся и толкнул штангу лучше всех

Российская команда продолжает коллекционировать награды на чемпионате мира-2021 по тяжелой атлетике в Ташкенте. Причем малая золотая медаль Артема Окулова в весовой категории до 89 кг действительно – на вес золота. Ведь знаменитый российский штангист почти три года не выступал из-за тяжелейшей травмы колена. Да и в столице Узбекистана рвал и толкал штангу на обезболивающих. Тем ценнее его успех. Также малое золото в весе до 71 кг выиграла Евгения Гусева.

Окулов в середине прошлого десятилетия считался едва ли не главной надеждой сборной России. В 2013 году в возрасте 19 лет он стал бронзовым призером чемпионата мира в весе до 85 кг, затем на следующий год повторил этот результат на ЧМ, а в 2015-м 21-летний тяжелоатлет стал в Хьюстоне чемпионом мира с внушительной суммой двоеборья 315 килограмм. Спустя три года на ЧМ-2018 в Ашхабаде Окулов вновь завоевал золото, на сей раз в категории до 89 кг. Пусть и набрал не столь внушительную сумму – 372 кг. Вот только после этого талантливый штангист надолго оказался не у дел из-за травмы колена, с которой он выступал еще в Ашхабаде.

Окулову провели две операции, но даже после них спустя полгода врачи все еще советовали ограничивать нагрузки. Как следствие, Артем пропустил сезоны-2019 и 2020, но постепенно начал свое возвращение. На предолимпийском чемпионате России он стал вторым в минувшем июне в Ханты-Мансийске он занял второе место, пусть и со скромным результатом 341 кг, уступив 20 кило Роману Чепику.

В Ташкенте Окулов начал в рывке со скромных 153 кг, причем не взял этот вес с первой попытки. И хотя затем провел два результативных подхода, результат 158 кг казался неконкурентоспособным в борьбе в двоеборье. Так и вышло, но в толчке все увидели почти прежнего Артема. 200 кг в первом подходом и 205 кг во втором он толкнул довольно уверенно. И пусть штанга весом 208 кг ему не покорилась, малое золото все равно никому у Окулова отнять не удалось. В двоеборье он занял шестое место с 363 кг.

«Колено у меня прошло, но сейчас проснулись более старые травмы. Болят бедра, и последние две недели я готовился на обезболивающих. Здесь на втором толчке очень сильно в ноге щелкнуло, и на третий выходил с болью. Но это все оправдания, не более того», - прокомментировал свое выступление ТАСС Окулов. Он также добавил, что рассчитывает «поймать» свое движение в рывке к апрельскому чемпионату Европы-2022 в Софии и уже там побороться за высокие результаты. Но и нынешний результат для 27-летнего штангиста – первый хороший шаг к возвращению, который греет душу.

Пятое место также с суммой 363 кг занял в этом весе Чепик, который мог подняться и повыше, но его второй подход в рывке на 167 кг судьи сперва засчитали, а потом пересмотрели это решение. В категории до 71 кг у женщин Гусева, которая недавно выиграла с личными рекордами и суммой 230 кг (103 + 127 кг) чемпионат Европы среди юниоров-2021 на сей раз сумела проявить себя лишь в рывке. С результатом 104 кг она выиграла малое золото, однако в толчке после удачного начального подхода на 120 кг дальше соревнования не задались – со штангой на 126 кг и 127 кг совладать не удалось. Как следствие, только девятое место Однако победа в рывке и ценный опыт – уже очень немало для юной штангистки.

Состав российской команды и турнирное расписание по дням смотрите здесь

Результаты всех призеров и россиян на чемпионате мира-2021 смотрите здесь