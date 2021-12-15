Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2021: Кибанов – лучший из европейцев

Команда Федерации тяжелой атлетики России осталась без медалей чемпионата мира-2021 в Ташкенте 15 декабря. Впрочем, не сказать, что это сенсация со знаком «минус». В весе до 81 кг у женщин россиянки не выступали вовсе, а у мужчин в категории до 102 кг Александр Кибанов и Федор Петров изначально не входили в число фаворитов. Тем не менее, Кибанов выступил вполне достойно, став пятым и лучшим среди европейцев.

Кибанов на прошлом чемпионате мира в 2019 году в Паттайе занял восьмое место с суммой 376 (167 + 209 кг). Но после этого пропал с радаров. На чемпионате Европы в Москве он не выступал, а на чемпионате страны-2021 Александр занял третье место со скромной суммой 364 кг. Однако в Ташкенте 25-летний россиянин смотрелся значительно лучше, чем полгода назад в Ханты-Мансийске. И если бы реализовал все шесть своих подходов мог и вовсе оказаться в непосредственной близости от пьедестала почета. Тем не менее, 170 кг в рывке и 208 кг в толчке – это совсем неплохо. Хотя, конечно, жаль, что 173 кг и 212 кг не покорились ему в заключительных подходах.

Тем не менее, соперники также ошибались. Так, Самвел Гаспарян и Арсен Минасян, занявшие на ЧЕ-2021 в Москве первое и второе места соответственно, на сей раз «забаранили» во втором упражнении. Были близки к провалу и Юн Сеон Джин с Бекдолотом Расулбековым, реализовавшие в толчке лишь по одному подходу. Таким образом, даже с суммой 378 кг определенные шансы на медаль в двоеборье у Александра были, но все же соперники сумели, пусть и не без труда, избежать нулевого результата. Вместе с тем тот факт, что Кибанов стал лучшим из европейских штангистов – уже впечатляет. К сожалению, чемпион России-2021 Федор Петров выступил скромнее и с 365 кг в двоеборье стал только восьмым. У женщин в весовой категории до 81 кг отметим победу украинки Алины Марущак (248 кг), на 12 кило превзошедшей в двоеборье свой золотой результат чемпионата Европы в Москве.

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Результаты всех призеров и россиян на чемпионате мира-2021 смотрите здесь