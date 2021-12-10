Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2021: Гараев подарил олимпийскую надежду

Штангисты команды Федерации тяжелой атлетики России наконец-то выиграли первые медали на чемпионате мира-2021 в Ташкенте. Восходящая звездочка Зулфат Гараев в весовой категории до 67 кг стал бронзовым призеров в сумме двоеборья, а также завоевал золото в рывке. Не остался без награды, пусть и малой, Сергей Петров – он стал бронзовым призеров в весе до 73 кг в рывке.

21-летнего Гараева можно назвать будущим российской тяжелой атлетики. Хотя и прямо сейчас он весьма конкурентоспособен. В активе молодого штангиста есть победа на недавнем чемпионате Европы-2021 среди молодежи (U23), а также четвертое место апрельского взрослого чемпионата Европы в Москве, где он совсем чуть-чуть не дотянул до бронзы в двоеборье, выиграв при этом серебро в рывке. Тогда в сумме он набрал 314 кг (147 + 167), не сумев дважды толкнуть штангу на 172 кг, что гарантировало бы ему серебро.

На сей раз Гараев в первом упражнении уверенно справился со штангой весом в 142 и 146 кг, однако в своем третьем подходе на 148 даже не был близок к цели. Тем не менее, и конкуренты были небезупречны – так, Достон Екубов из Узбекистана также реализовал два подхода из трех, заняв второе место в рывке с 144 кг. Таким образом, Гараев совершал свой третий подход уже с малым золотом чемпионата мира-2021 в кармане. Но понятно, что он хотел большего.

В толчке Гараев не так силен, по заявочному весу он уступал многим соперникам по группе А. Так что важно было совершить три результативных подхода. Начал Зулфат на 165 кг неплохо, вот только затем на 169 кг он не только не смог толкнуть штангу, но и едва не получил травму, нога после неудачного подхода согнулась очень опасно. К счастью, ничего серьезного с Гараевым не произошло – со второго раза россиянин справился с этим весом, превзойдя свой апрельский результат и ненадолго вышел в лидеры. Было понятно, что в борьбе за золото конкуренты его обойдут, так и случилось – Ергашев и Франсиско Москера сделали это уверенно. Мог Зулфат вообще остаться без награды, но Ануха Дунгсри из Таиланда не реализовал свой третий подход и россиянина не обогнал.

«У меня была травма плеча, я здесь выступал на обезболивающих…Это пока самая ценная награда в моей карьере, я ее хочу посвятить тренеру, жене, родителям и близким друзьям. Знаю, что вся моя семья смотрела соревнования и очень за меня болела. Теперь я немного отдохну, а потом продолжим тренировки и будем переходить в другую весовую категорию», - прокомментировал ТАСС результат Гараев. А президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов добавил, что с Зулфатом связываются большие надежды на Играх в Париже в 2024 году.

Возможно, если российскому штангисту не придется «гонять вес», он действительно добьется значительного прогресса в результатах и весе до 73 кг также будет сражаться за призовые места на крупнейших турнирах. Пока же от России в этой категории выступал Петров. 27-летний Сергей реализовал пять подходов из шести, набрал сумму 331 кг (153 + 178) и выиграл малую бронзу в рывке. Но толкни он в заключительном подходе 182 кг, то был бы с бронзой и в двоеборье.

Состав российской команды и турнирное расписание по дням смотрите здесь

Результаты всех призеров и россиян на чемпионате мира-2021 смотрите здесь