Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2021: Ахмерова не оправдала надежд

Только четвертое место заняла на чемпионате мира-2021 по тяжелой атлетике в весовой категории до 87 кг россиянка Дарья Ахмерова. Действующая чемпионка Европы среди взрослых и молодежи в Ташкенте не смогла оправдать надежд, реализовав только два подхода из шести и уступив в сумме себе самой образца предыдущих международных стартов года. Так что малую бронзу в толчке можно счесть слабым утешением.

На чемпионате Европы в Москве Дарья в сумме двоеборье набрала 246 кг, на молодежном ЧЕ в Рованиеми – 245 кг. Результаты достойные, пусть и не позволившие бы ей выиграть олимпийскую медаль Токио (там Ахметрова не так давно получившая российское спортивное гражданство выступать не могла). Однако на чемпионате мира в отсутствие сборной Китая и еще ряда фаворитов россиянка вполне могла рассчитывать даже на победу. И судя по заявочным весам была настроена очень серьезно. Вот только начальными весами она и ограничилась, взяв в первых подходах 105 кг в рывке и 135 кг в толчке.

Дальше – хуже. В рывке ей не покорились 110 кг, которые удалось взять в Рованиеми. А в толчке «камнем преткновения» стал вес 140 кг. Дважды россиянка брала штангу на грудь и дважды не смогла ее толкнуть. Таким образом, в сумме двоеборья Дарья ограничилась 240 килограммами, чего хватило только для деревянной медали. А ведь реализуй она хотя бы еще по одному подходу в каждом упражнении набрала бы сумму 250 кн, с какой Мунхджанцангин Ахтцецег и стала чемпионкой мира-2021.

В весе до 109 кг у мужчин в отсутствие Тимура Наниева, занявшего четвертое место в Токио, россияне вообще не выставили участника. Но результаты там были показаны впечатляющие – чемпион Акбар Джураев показал в двоеборье 433 кг, что не так и далеко от мирового рекорда

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