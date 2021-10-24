Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2021. Мужчины. Результаты. Климентьев — третий на кольцах 

23 октября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю состоялись финалы в индивидуальных соревнованиях среди мужчин. Спортсмены боролись за медали в вольных упражнениях, в соревнованиях на коне и на кольцах

Внимание болельщиков из России привлек последний вид программы. В соревнованиях на кольцах выступал представляющий Федерацию спортивной гимнастики России Григорий Климентьев. 20-летний спортсмен стал единственным из россиян, кому удалось пробиться в финал чемпионата мира. И сразу это произошло триумфально. По итогам выступления Климентьев набрал 14.833 балла. Такой же результат показал итальянец Сальваторе Мареска, что принесло обоим спортсменам бронзу. Лучше них стали только итальянец Марко Лодадио (14.866 балла) и китаец Ксиньо Лан (15.200 балла), которые завоевали серебряную и золотую медаль соответственно.

Чемпионат мира в Китакюсю стал для Климентьева первым большим международным стартом. На турнир 20-летний спортсмен поехал в статусе чемпиона России-2021 на этом снаряде. До этого Григорий в той же дисциплине стал бронзовым призером юниорского чемпионата страны-2018.

«Климентьев — наследник нашего титулованного специалиста на кольцах Саши Баландина, мальчик очень перспективный. Единственное, у него пока это единственный сильный снаряд. Для него эта бронза чемпионата мира является безусловным успехом», — прокомментировала агентству ТАСС выступление гимнаста старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Остался доволен результатом и сам спортсмен. При этом Климентьев отметил, что не ожидал от себя такого результата.

«Испытываю фантастические эмоции, выиграть медаль на первом взрослом серьезном старте — это что-то. Очень надеялся и верил в свои силы и думал прежде всего об оценке, а не медали. Когда у тебя в голове мысли только о награде, очень тяжело выступать. Для меня было важно на чемпионате мира сделать все так, как я на тренировке это исполняю. Наших лидеров на этом чемпионате мира не было, и тренеры дали возможность молодым ребятам получить бесценный опыт. И эта бронзовая награда говорит сама за себя. Посвятить эту медаль хочу своим тренерам и моей маме», — сказал Климентьев агентству ТАСС.

Открывал же мужскую соревновательную программу турнир в вольных упражнениях. Предполагалось, что фаворитами станут медалисты многоборья Даики Хасимото и Боенг Жанг, но они с соревнований снялись. В итоге в лидеры выбился итальянец Никола Бартолини. Он сделал ставку на качество исполнения, и не прогадал – результат 14.8 балла принес ему первую золотую медаль чемпионата мира в карьере.

Главным конкурентом итальянца стал японец Казуки Минами. У представителя Страны восходящего солнца программа была сложнее, но исполнение подвело. В итоге с результатом 14.766 балла Минами стал вторым. Бронзовую медаль завоевал Эмиль Соравуо. Финский спортсмен превзошел своих конкурентов в чистоте исполнения элементов, но программа была проще. В итоге 14.7 балла принесли Соравуо бронзовую медаль.

Соревнования на коне получились захватывающими и конкурентными. Сразу два спортсмена — Хао Венг и Казума Кая набрали равное количество баллов —14.9. В итоге организаторам ничего не оставалось сделать, как вручить сразу две серебряные медали. Китайца и японца обошел американский гимнаст Стивен Недоросчик. Спортсмен из США набрал 15,266 балла и завоевал золотую медаль. Недоросчик стал первым среди американцев чемпионом мира в спортивной гимнастике за последние 10 лет. А турнир такого уровня в соревнованиях на коне представитель США выиграл впервые в истории. Обладателем бронзовой награды стал представитель Казахстана Нариман Курбанов.