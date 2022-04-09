Чемпионат мира по шорт-треку-2022: Шаоанг Лю начал с золотого дубля, Схюлтинг «проиграла» ковиду

Чемпионат мира по шорт-треку 2022 года в Монреале еще до старта потерял главную суперзвезду женских соревнований. Из-за ковида в последний момент осталась за бортом турнира двукратная олимпийская чемпионка Игр в Пекине и абсолютная чемпионка мира-2021 Сюзанне Схюлтинг, дав тем самым шанс конкуренткам. В то же время главный фаворит ЧМ-2022 у мужчин Шаоанг Лю предсказуемо начал с золотого дубля на дистанциях 1500 м и 500 м и близок к защите своего прошлогоднего титул в многоборье.

Примечательно, что Шаоанг стартовал на нынешнем турнире даже увереннее, чем на прошлогоднем чемпионате мира в Дордрехте, где на 1500 м занял лишь седьмое место. Тогда победу одержал легендарный Шарль Амлен, который в Монреале прощается с шорт-треком – в 37 лет четырехкратный олимпийский чемпион и 15-кратный чемпион мира решил завершить карьеру на домашнем льду. Блеснуть на коронной дистанции 1500 м ветерану, правда, не удалось, но по уважительной причине – Шарль вообще решил пропустить личные соревнования, сосредоточившись на эстафете. Кстати, с партнерами по сборной Канады он вышел в финал, где также выступят Нидерланды, Республика Корея и Венгрия. Напомним, что канадцы в Пекине выиграли в мужской эстафете золотые медали.

Однако в индивидуальных соревнованиях местные надежды пока не могут навязать борьбу Шаоангу Лю. 1500 м венгр выиграл, можно сказать, на классе, опередив серебряного призера из Канады Паскаля Диона почти на 0,6 секунды. Бронзу завоевал бельгиец Стейн Десмет. На 500 м Шаоанг проиграл старт французу Квентину Феркоку, но практически сразу вышел в лидеры и уверенно довел финальный забег до победы. Феркок стал вторым, бронза вновь досталась Десмету. После первого дня Шаоанг Лю лидирует с 68 очками, у Диона и Десмета – всего по 26 очков.

Ким Бутен внезапно стала главной претенденткой на золото чемпионата мира в многоборье Фото © 2022 Getty Images

У женщин предполагалось, что Схюлтинг устроит соперницам очередной мастер-класс и постарается защитить все свои пять титулов ЧМ-2021. Но она, можно сказать, проиграла ковиду. Спортсменка из Нидерландов не скрывала своего разочарования, поскольку находилась перед стартом турнира в очень хорошей форме. В ее отсутствие лидерство после первого дня захватила с 42 очками Ким Бутен из Канады. Она завоевала две серебряные медали – на 1500 м проиграла только олимпийской чемпионке на данной дистанции Чхве Мин Джон из Республики Корея, а на 500 м позволила ближе к финишу обойти себя Ксандре Вильзебур из Нидерландов. Бронзовыми призерами стали Сео Вимин из Республики Корея на 1500 м и Яра ван Керкхоф на 500 м.

В многоборье во второй день (1000 м и суперфинал на 3000 м) конкуренцию Бутен постараются составить, прежде всего, Чхве Мин Джон и Вильзебур, который отстают всего лишь на три и пять очков соответственно. А в финале эстафеты мы увидим Республику Корея, Нидерланды, Италию и Канаду.

Результаты ЧМ-2022 по мере окончания соревнований смотрите здесь