Чемпионат мира по шорт-треку-2022: что ждать и где смотреть

Чемпионат мира по шорт-треку в 2022 году был запланирован в Монреале середине марта, но его, в итоге, перенесли на 8 – 10 апреля. Конечно, в олимпийском сезоне до Канады добрались не все суперзвезды мирового шорт-трека. Но лидеры в лице олимпийских чемпионов Пекина Сюзанне Схюлтинг и Шаоанга Лю, которым на ЧМ-2022 предстоит защищать прошлогодние титулы, в Монреале намерены выступить.

24-летняя Схюлтинг – настоящий феномен в мировом шорт-треке. На чемпионате мира-2021 в Дордрехте Сюзанне добилась удивительного достижения – выиграла все пять золотых медалей. Она не только за явным преимуществом первенствовала в общем зачете, она еще и победила на дистанциях 500, 1000 и 1500 м, а также в составе сборной Нидерландов в эстафете. На Играх-2022 в Пекине Схюлтинг стопроцентный результат показать не сумела, но все равно стала самой титулованной спортсменкой в шорт-треке по количеству медалей на этой Олимпиаде. Сюзанне первенствовала на 1000 м и в эстафете, на 500 м уступила только итальянке Арианне Фонтане и стала серебряным призером, а на 1500 м завоевала бронзу. Всего же в ее коллекции на данный момент семь золотых медалей ЧМ и три олимпийские победы – В Пхенчхане Схюлтинг выиграла золото и бронзу.

Естественно, именно спортсменка из Нидерландов считается явным фаворитом предстоящего чемпионата мира в Монреале. Тем более, Фонтана в Канаду не приехала, в то же время лидер сборной Республики Корея Чхве Мин Джон, победившая в Пекине на 1500 м и ставшая серебряным призером на 1000 м и в эстафете, на ЧМ-2022 заявлена. Также увидим мы призеров Игр-2022 в личных видах Ханне Десмет из Бельгии и, конечно же, канадку Ким Бутен.

Шаоанг Лю и Стивен Дюбуа - главные фавориты ЧМ-2022 у мужчин Фото © Justin Setterfield

Отметим, что сборная Китая после домашней Олимпиады от участия в чемпионате мира отказалась, не будет и российских и белорусских мастеров шорт-трека, включая призеров Пекина Семена Елистратова и Константина Ивлиева, отстраненных от международных стартов по решению ISU. Вообще у мужчин из трех олимпийских чемпионов Пекина в личных видах не будет двух – китайца Жэнь Цзывея и Хван Дэ Хона из Республики Корея. Не увидим мы и одного из венгерских братьев Лю – Шандора Шаолиня. Зато олимпийский чемпион Игр-2022 на 500 м Шаоганг Лю прибыл в Канаду– в прошлом сезоне в Дордрехте он выиграл ЧМ-2021 в общем зачете, обойдя брата Шаолиня и Елистратова. Грозную силу представляют и хозяева-канадцы, выигравшие в Пекине золото в эстафете, во главе со Стивеном Дюбуа и Шарлем Амленом.

Шорт-трек. Расписание чемпионата мира-2022. Монреаль, Канада

время начала соревнований – московское.

8 апреля, пятница

Мужчины. 500 м, 1000 м, 1500 м. Предварительные забеги. Женщины. 500 м, 1000 м, 1500 м. Предварительные забеги.

9 апреля, суббота

Мужчины. 500 м, 1500 м. Полуфиналы. Финалы. Эстафета 5000 м. Полуфиналы. Женщины. 500 м, 1500 м. Полуфиналы. Финалы. Эстафета 3000 м. Полуфиналы. Начало соревнований в 20.30 («Матч! Арена», Sportbox.ru)

10 апреля, воскресенье

Мужчины. 1000 м. Четвертьфиналы. Полуфиналы. Финал. 3000 м (суперфинал). Эстафета 5000 м. Финалы. Женщины. 1000 м. Четвертьфиналы. Полуфиналы. Финал. 3000 м (суперфинал). Эстафета 3000 м. Финалы. Начало соревнований в 20.30 («Матч! Арена», Sportbox.ru)

Результаты ЧМ-2022 по мере окончания соревнований смотрите здесь