Чемпионат мира по самбо 2022: итоги и результаты

Чемпионат мира по самбо, завершившийся в Бишкеке 13 ноября 2022 года, собрал звездный состав участников. Но все равно не обошлось без неожиданных результатов. Так, первая в истории самбо представительница команды беженцев на ЧМ Мария Амьюлина Гедес не просто приняла участие в турнире в Кыргызстане, но и сразу же завоевала золотую медаль! Африканские самбисты после двух золотых чемпионатов мира подряд на сей раз остались без побед, но не без наград.

В общей сложности был разыгран 21 комплект медалей – по 7 в мужском, женском и боевом самбо (combat). Мария Амьюлина Гедес ранее, как и ее старшая сестра, экс-чемпионка мира Мария Гедес, родилась и выросла в Венесуэле. Но если просто Мария, пусть и перебралась во Францию, по-прежнему представляет Венесуэлу и выиграла на ЧМ-2022 бронзу в весовой категории до 54 кг, то Мария Амьюлина получила во Франции статус беженки. В Международной федерации самбо (FIAS) решили все равно допустить талантливую самбистку к соревнованиям и не прогадали. Гедес-младшая вписала свое имя в историю самбо не только как первая спортсменка-беженка – участница чемпионата мира по самбо, а еще и как первая чемпионка из команды беженцев.

Добавим, что российские и белорусские самбисты по решению FIAS выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе. И добились заметных успехов – «нейтральные» россияне выиграли 13 золотых медалей, а белорусы – одно золото. Отметим успехи титулованных борцов. Так, Мансур Хабибулаев стал пятикратным чемпионом мира по боевому самбо (весовая категория до 64 кг), а Сергей Рябов – четырехкратным по спортивному самбо (до 88 кг).

Радует золотая география ЧМ по самбо - помимо команды беженцев и нейтральных спортсменов победы одержали борцы из Кыргызстана, Грузии, Монголии, Туркменистана и Израиля. Медальная география еще шире. В частности, отметим два серебра сборной Нидерландов и бронзу египтянина Халеда Заки в боевом самбо в весовой категории свыше 98 кг.

Чемпионат мира по самбо 2022. Бишкек, Кыргызстан

Все чемпионы мира 2022 по самбо

Спортивное самбо

Женщины. Весовая категория до 50 кг. Мария Амьюлина Гедес (Команда беженцев). До 54 кг. Алена Купава (FIAS). До 59 кг. Светлана Уварова (FIAS). До 65 кг. Карина Черевань (FIAS). До 72 кг. Олеся Посылкина (FIAS). До 80 кг. Дарья Речкалова (FIAS). Свыше 80 кг. Елене Кебадзе (Грузия).

Мужчины. До 58 кг. Саян Хертек (FIAS). До 64 кг. Мухаммет Коссеков (Туркменистан). До 71 кг. Шамиль Зилфикаров (FIAS). До 79 кг. Станислав Скрябин (FIAS). До 88 кг. Сергей Рябов (FIAS). До 98 кг. Антон Коновалов (FIAS). Свыше 98 кг. Бекболт Токтогонов (Кыргызстан).

Боевое самбо

Мужчины. До 58 кг. Баяндуурен Гантимур (Монголия). До 64 кг. Шейх-Мансур Хабибулаев (FIAS). До 71 кг. Тариэль Аббасов (Израиль). До 79 кг. Дайырбек Карьяев (Кыргызстан). До 88 кг. Саид Саидов (FIAS). До 98 кг. Виктор Немков (FIAS). Свыше 98 кг. Сослан Джанаев (FIAS)

Трансляции чемпионата мира по самбо 2022 в повторах смотрите здесь и на Sportbox.ru