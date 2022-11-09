Чемпионат мира по самбо 2022: что ждать и где смотреть

С 11 по 13 ноября 2022 года в Бишкеке пройдет уже 47-й по счету чемпионат мира по самбо. Будут разыграны медали в 21 виде программы – по 7 комплектов наград в мужском, женском и боевом самбо (combat), которое традиционно проводится только у мужчин.

На двух предыдущих чемпионатах мира в Нови-Саде в 2020 году и в Ташкенте в 2021 году лучше командный зачет по традиции выиграла сборная России. На ЧМ-2020 она завоевала 17 золотых наград (подробности читайте здесь), а на ЧМ-2021 ее результаты оказались гораздо скромнее – только 8 золотых медалей (подробности - здесь). При этом на чемпионате мира в Ташкенте золотые награды представители сразу восьми стран (также Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Украина, Таджикистан, Камерун и Израиль). Отметим, что камерунские самбисты выигрывали по золоту в боевом самбо на двух ЧМ подряд – в 2020 году отличился Сейду Нджи Мулу в весовой категории до 100 кг, в 2021 году победу праздновал Максвелл Джантоу в весе свыше 98 кг.

В Международной федерации самбо (FIAS) в марте 2022 года разрешили выступать самбистам из России и Беларуси в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В этом статусе они проявили себя в сентябре на чемпионате Европы (подробности - здесь), а также примут участие в ЧМ-2022. В нейтральном статусе будут соревноваться и французы. В свою очередь, сборная Украины, которая также является одной из сильнейших в мировом самбо, в Бишкек не приедет. В общей сложности планируется участие борцов из более чем 50 стран мира. Впервые в истории в чемпионате мира по самбо выступит сборная беженцев. Ее представит Мария Амьюлина Гедес, ранее в составе сборной Венесуэлы выигрывавшая серебро на молодежном чемпионате мира.

В Бишкеке чемпионат мира по самбо пройдет впервые в истории (изначально он планировался в Ашхабаде), хотя приемы национальной киргизской борьбы куреш, наряду с приемами других единоборствами, используются в технике самбистов. Общий призовой фонд турнира составит 231 тысячу долларов, победители в каждом весе заработают по 4000 долларов, серебряные призеры – по 3000, бронзовые – по 2000.

Чемпионат мира по самбо 2022. Бишкек, Кыргызстан. Расписание соревнований

11 ноября, пятница

Женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг. Мужчины: 58 кг, 64 кг. Боевое самбо: 79 кг, 98 кг. Начало предварительных схваток – в 7:00. Начало финалов – в 15:00

12 ноября суббота

Женщины: 65 кг, 72 кг. Мужчины: 71 кг, 79 кг, свыше 98 кг. Боевое самбо: 58 кг, 64 кг. Начало предварительных схваток – в 7:00. Начало финалов – в 15:00

13 ноября, воскресенье

Женщины: 80 кг, свыше 80 кг. Мужчины: 79 кг, 98 кг. Боевое самбо: 71 кг, 88 кг, свыше 98 кг. Начало предварительных схваток – в 7:00. Начало финалов – в 15:00

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