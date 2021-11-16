Чемпионат мира по прыжкам на батуте: где смотреть и что ждать

С 18 по 21 ноября в Баку пройдет 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Интересно, что столица Азербайджана впервые примет соревнования такого уровня.
Согласно предварительному списку заявившихся, в соревнованиях примут участие около 300 атлетов из 33-х стран. На четырехдневном чемпионате гимнасты выступят по программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Кроме этого, определятся победители в командном многоборье, а также в командном зачете в каждой программе.
Первые два дня будут квалификационными, за которыми последуют два финальных дня. Согласно правилам, спортсмен может выступить в нескольких видах программ.
Команда Федерации гимнастики России будет представлена в сильном составе. Особо обращает на себе присутствие в списках Дмитрия Ушакова – самого титулованного из действующих батутистов страны. На Олимпийских играх в Токио он занял только пятое место, однако это не ударило по его амбициям. Остальные спортсмены ОКР также выступили не совсем удачно – Андрей Юдин стал шестым, Сусана Кочесок седьмой, а Яна Лебедева – одиннадцатой.
До чемпионата мира из олимпийского состава добрались только Ушаков и Лебедева. И в этот раз они явно рассчитывают улучшить результат.
Интересно, что чемпионат мира станет не последним батутным турниром в Баку. Следом Национальная арена гимнастики примет Всемирные соревнования по прыжкам на батуте и акробатической дорожке среди спортсменов 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет-21 года.
Так что на какое-то время Баку точно станет центром мирового батутного спорта.
Состав команды Федерации гимнастики России на чемпионат мира по прыжкам на батуте:
Прыжки на батуте:
Дмитрий Ушаков, Никита Федоренко, Михаил Мельник, Кирилл Пантелеев
Яна Лебедева, Ирина Кундиус, Дарья Назукова, Мария Михайлова
Синхронные прыжки на батуте:
Данила Касимов/Кирилл Козлов, Михаил Мельник/Кирилл Пантелеев
Дарья Назукова/Александра Бонарцева, Яна Лебедева/Анна Корнетская
Прыжки на акробатической дорожке:
Вадим Афанасьев, Александр Лисицын, Алексей Светлишников, Максим Рябиков
Виктория Даниленко, Елена Нейман, Ирина Силичева, Полина Дорохова
Прыжки на двойном мини-трампе:
Михаил Заломин, Василий Макарский, Михаил Юрьев, Александр Одинцов
Александра Бонарцева, Дана Садкова, Алина Кузнецова, Дарья Неспанова
Чемпионат мира по прыжкам на батуте (Баку, 18-21 ноября)
Расписание
Четверг, 18 ноября
Квалификация:
09:00 – 17:00 батут, мужчины
10:00 – 19:00 батут, женщины
09:00 – 14:00 акробатическая дорожка, женщины
13:00 – 16:00 двойной мини-трамп, мужчины
16:00 – 18:00 двойной мини-трамп, женщины
Пятница, 19 ноября
Квалификация:
10:00 – 13:00 синхронные прыжки/акробатическая дорожка, мужчины
Командные финалы:
16:00 – 16:25 акробатическая дорожка, женщины
16:30 – 16:55 двойной мини-трамп, мужчины
17:15 – 17:40 двойной мини-трамп, женщины
17:45 – 18:10 акробатическая дорожка, мужчины
18:30 – 19:05 батут, женщины
19:10 – 19:25 батут, мужчины
Суббота, 20 ноября
Полуфиналы:
14:00 – 15:45 батут, мужчины и женщины
Финалы:
16:00 – 16:30 акробатическая дорожка, женщины
16:35 – 17:05 двойной мини-трамп, мужчины
17:25 – 17:50 синхронные прыжки, женщины
17:55 – 18:20 синхронные прыжки, мужчины
Воскресенье, 21 ноября
Финалы:
13:00 – 13:30 двойной мини-трамп, женщины
13:35 – 14:05 акробатическая дорожка, мужчины
14:25 – 14:55 батут, женщины
15:00 – 15:30 батут, мужчины
16:00 – 17:25 командное многоборье
Где смотреть чемпионат мира по прыжкам на батуте:
Все трансляции в прямом эфире доступны на официальном сайте соревнований.