Чемпионат мира по прыжкам на батуте: где смотреть и что ждать

С 18 по 21 ноября в Баку пройдет 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Интересно, что столица Азербайджана впервые примет соревнования такого уровня.

Согласно предварительному списку заявившихся, в соревнованиях примут участие около 300 атлетов из 33-х стран. На четырехдневном чемпионате гимнасты выступят по программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Кроме этого, определятся победители в командном многоборье, а также в командном зачете в каждой программе.

Первые два дня будут квалификационными, за которыми последуют два финальных дня. Согласно правилам, спортсмен может выступить в нескольких видах программ.

Команда Федерации гимнастики России будет представлена в сильном составе. Особо обращает на себе присутствие в списках Дмитрия Ушакова – самого титулованного из действующих батутистов страны. На Олимпийских играх в Токио он занял только пятое место, однако это не ударило по его амбициям. Остальные спортсмены ОКР также выступили не совсем удачно – Андрей Юдин стал шестым, Сусана Кочесок седьмой, а Яна Лебедева – одиннадцатой.

До чемпионата мира из олимпийского состава добрались только Ушаков и Лебедева. И в этот раз они явно рассчитывают улучшить результат.

Интересно, что чемпионат мира станет не последним батутным турниром в Баку. Следом Национальная арена гимнастики примет Всемирные соревнования по прыжкам на батуте и акробатической дорожке среди спортсменов 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет-21 года.

Так что на какое-то время Баку точно станет центром мирового батутного спорта.

Состав команды Федерации гимнастики России на чемпионат мира по прыжкам на батуте:

Прыжки на батуте:

Дмитрий Ушаков, Никита Федоренко, Михаил Мельник, Кирилл Пантелеев

Яна Лебедева, Ирина Кундиус, Дарья Назукова, Мария Михайлова

Синхронные прыжки на батуте:

Данила Касимов/Кирилл Козлов, Михаил Мельник/Кирилл Пантелеев

Дарья Назукова/Александра Бонарцева, Яна Лебедева/Анна Корнетская

Прыжки на акробатической дорожке:

Вадим Афанасьев, Александр Лисицын, Алексей Светлишников, Максим Рябиков

Виктория Даниленко, Елена Нейман, Ирина Силичева, Полина Дорохова

Прыжки на двойном мини-трампе:

Михаил Заломин, Василий Макарский, Михаил Юрьев, Александр Одинцов

Александра Бонарцева, Дана Садкова, Алина Кузнецова, Дарья Неспанова

Чемпионат мира по прыжкам на батуте (Баку, 18-21 ноября)

Расписание

Четверг, 18 ноября

Квалификация:

09:00 – 17:00 батут, мужчины

10:00 – 19:00 батут, женщины

09:00 – 14:00 акробатическая дорожка, женщины

13:00 – 16:00 двойной мини-трамп, мужчины

16:00 – 18:00 двойной мини-трамп, женщины

Пятница, 19 ноября

Квалификация:

10:00 – 13:00 синхронные прыжки/акробатическая дорожка, мужчины

Командные финалы:

16:00 – 16:25 акробатическая дорожка, женщины

16:30 – 16:55 двойной мини-трамп, мужчины

17:15 – 17:40 двойной мини-трамп, женщины

17:45 – 18:10 акробатическая дорожка, мужчины

18:30 – 19:05 батут, женщины

19:10 – 19:25 батут, мужчины

Суббота, 20 ноября

Полуфиналы:

14:00 – 15:45 батут, мужчины и женщины

Финалы:

16:00 – 16:30 акробатическая дорожка, женщины

16:35 – 17:05 двойной мини-трамп, мужчины

17:25 – 17:50 синхронные прыжки, женщины

17:55 – 18:20 синхронные прыжки, мужчины

Воскресенье, 21 ноября

Финалы:

13:00 – 13:30 двойной мини-трамп, женщины

13:35 – 14:05 акробатическая дорожка, мужчины

14:25 – 14:55 батут, женщины

15:00 – 15:30 батут, мужчины

16:00 – 17:25 командное многоборье

Где смотреть чемпионат мира по прыжкам на батуте:

Все трансляции в прямом эфире доступны на официальном сайте соревнований.