Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022: что ждать и где смотреть

Расписание финалов, трансляции, звезды и призовые чемпионата мира 2022 по плаванию в 25-м бассейне в Мельбурне
С 13 по 18 декабря 2022 года в Мельбурне состоится главный старт сезона по плаванию на короткой воде – чемпионат мира в 25-метровом бассейне с участием большого количества звездных пловцов. В частности, на соревнования в Австралии заявлены феноменальный румын Давид Попович, австралийки Кайли Маккеон, Эмма Маккеон, Молли О’Каллахан, британец Адам Пити и другие.
18-летний Попович, напомним, в 50-метровом бассейне в 2022 году стал двукратным чемпионом мира и Европы, сделав победные дубли на 100 и 200 м вольным стилем. Золотых медалей ЧМ на короткой воде у Давида пока нет, но шансы на успех велики – он заявлен на 100, 200 и 400 м вольным стилем. Хотя соперники у него будут более чем достойные, к примеру австралиец Кайл Чалмерс.
Примечательно, что Пити, который из-за травмы провалил сезон-2022, выступит на чемпионате мира на короткой воде впервые с 2014 года. Адам поплывет на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом. В прошлом сезоне командный зачет ЧМ выиграли американцы с девятью золотыми медалями, но сейчас фаворитами выглядят хозяева-австралийцы. Напомним, что российские и белорусские пловцы до участия в официальных международных стартах, включая ЧМ, в сезоне-2022 не допущены.
Общий призовой фонд чемпионата мира превысит 2 миллиона долларов. Победители в каждой из дисциплин заработают по 10 тысяч американских долларов, а вообще выплаты получат все попавшие в восьмерки лучших. Мировые рекорды будут стоит 25 тысяч долларов.
Плавание. Чемпионат мира 2022 в 25-метровом бассейне (короткой воде). Мельбурн, Австралия. Расписание финалов
время начало соревнований - московское
13 декабря, вторник
Женщины. 400 м вольный стиль. 200 м комплексное плавание. Мужчины. 200 м комплексное плавание. 1500 м вольный стиль. . Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Начало вечерней программы в 11:35
14 декабря, среда
Смешанная комбинированная эстафета 4х50 м. Женщины. 800 м вольный стиль. 100 м на спине. Мужчины. 100 м на спине. Женщины. 50 м баттерфляй. Мужчины. 50 м баттерфляй. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Начало вечерней программы в 11:35
15 декабря, четверг
Женщины. 100 м вольный стиль. Мужчины. 100 м вольный стиль. Женщины. 200 м баттерфляй. Мужчины. 200 м баттерфляй. Женщины. 100 м брасс. Мужчины. 100 м брасс. 400 м вольный стиль. Женщины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Мужчины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Начало вечерней программы в 11:35
16 декабря, пятница
Смешанная эстафета 4х50 м вольный стиль. Женщины. 200 м брасс. Мужчины. 200 м брасс. Женщины. 50 м на спине. Мужчины. 50 м на спине. Женщины. 100 м комплексное плавание. Мужчины. 100 м комплексное плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль Начало вечерней программы в 11:35
17 декабря, суббота
Женщины. Комбинированная эстафета 4х50 м. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х50 м. Мужчины. 800 м вольный стиль. Женщины. 400 м комплексное плавание. Мужчины. 400 м комплексное плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Мужчины. 50 м вольный стиль. Начало вечерней программы в 11:35
18 декабря, воскресенье
Женщины. 100 м баттерфляй. Мужчины. 100 м баттерфляй. Женщины. 50 м брасс. Мужчины. 50 м брасс. Женщины. 200 м на спине. Мужчины. 200 м на спине. Женщины. 200 м вольный стиль. Мужчины. 200 м вольный стиль. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Начало вечерней программы в 11:35
Подробное расписание и состав участников смотрите здесь
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