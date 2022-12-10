Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022: что ждать и где смотреть

С 13 по 18 декабря 2022 года в Мельбурне состоится главный старт сезона по плаванию на короткой воде – чемпионат мира в 25-метровом бассейне с участием большого количества звездных пловцов. В частности, на соревнования в Австралии заявлены феноменальный румын Давид Попович, австралийки Кайли Маккеон, Эмма Маккеон, Молли О’Каллахан, британец Адам Пити и другие.

18-летний Попович, напомним, в 50-метровом бассейне в 2022 году стал двукратным чемпионом мира и Европы, сделав победные дубли на 100 и 200 м вольным стилем. Золотых медалей ЧМ на короткой воде у Давида пока нет, но шансы на успех велики – он заявлен на 100, 200 и 400 м вольным стилем. Хотя соперники у него будут более чем достойные, к примеру австралиец Кайл Чалмерс.

Примечательно, что Пити, который из-за травмы провалил сезон-2022, выступит на чемпионате мира на короткой воде впервые с 2014 года. Адам поплывет на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом. В прошлом сезоне командный зачет ЧМ выиграли американцы с девятью золотыми медалями, но сейчас фаворитами выглядят хозяева-австралийцы. Напомним, что российские и белорусские пловцы до участия в официальных международных стартах, включая ЧМ, в сезоне-2022 не допущены.

Общий призовой фонд чемпионата мира превысит 2 миллиона долларов. Победители в каждой из дисциплин заработают по 10 тысяч американских долларов, а вообще выплаты получат все попавшие в восьмерки лучших. Мировые рекорды будут стоит 25 тысяч долларов.