Чемпионат мира 2022 по плаванию на короткой воде (в 25-метровом бассейне) проходит в Мельбурне (Австралия) с 13 по 18 декабря. Среди его участников – такие суперзвезды вида спорта, как Давид Попович, Эмма Маккеон, Бенедетта Пилато, Адам Пити и другие.
Olympics представляет результаты всех финальных заплывов ЧМ 2022 на короткой воде в хронологическом порядке
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Результаты. ЧМ 2022 по плаванию на короткой воде
13 декабря
Женщины. 400 м вольный стиль
- 🏅 Лани Паллистер (Австралия) – 3:55.04
- 🥈 Эрика Фейруэзер (Новая Зеландия) +00.96
- 🥉 Леа Смит (США) +04.74
- Намба Мию (Япония) +06.09
- Катя Фаин (Словения) +06.42
- Эрин Джеммел (США) +06.78
- Кобори Вака (Япония) +07.10
- Леа Нил (Австралия) +08.41
Полные результаты
Женщины. 200 м комплекс
- 🏅 Кейт Дугласс (США) – 2:02.12
- 🥈 Алекс Уолш (США) +01.25
- 🥉 Кейли Маккиоун (Австралия) +01.45
- Маррит Стинберген (Нидерланды) +02.82
- Сидни Пикрем (Канада) +03.10
- Эбби Вуд (Великобритания) +05.16
- Шарлотт Бонет (Франция) +05.25
- Сара Франчески (Италия) +07.64
Полные результаты
Мужчины. 200 м комплекс
- 🏅 Мэттью Сейтс (ЮАР) – 1:50.15
- 🥈 Карсон Фостер (США) +00.81
- 🥉 Финли Нокс (Канада) +00.89
- Шейн Касас (США) +01.16
- Дайя Сэто (Япония) +01.24
- Альберто Раццетти (Италия) +01.58
- Клайд Льюис (Австралия) +03.04
- Шо Огата (Япония) +03.25
Полные результаты
Мужчины. 1500 м вольный стиль
- 🏅 Грегори Палтриньери (Италия) – 14:16.88
- 🥈 Дамьен Жоли (Франция) +02.74
- 🥉 Хенрик Кристиансен (Норвегия) +07.20
- Шого Такеда (Япония) +09.07
- Логан Фонтен (Франция) +11.02
- Дэвид Джонстон (США) +18.39
- Марван Элькамаш (Египет) +36.69
Полные результаты
Женщины. Эстафета 4 по 100 м вольный стиль
- 🏅 Австралия (Молли О'Каллахан, Мэдисон Уилсон, Мег Харрис, Эмма Маккеон) – 3:25.43 – мировой рекорд
- 🥈 США (Торри Хаск, Кейт Дугласс, Клэр Керзан, Эрика Браун) +00.86
- 🥉 Канада (Ребекка Смит, Тейлор Рак, Маргарет Макнил, Катрин Савард) +02.63
- Швеция +03.92
- Нидерланды +04.16
- Китай +04.53
- Великобритания +08.04
- Япония +09.35
Полные результаты
Мужчины. Эстафета 4 по 100 м вольный стиль
- 🏅 Италия (Алессандро Миресси, Паоло Конте Бонин, Леонардо Деплано, Томас Чеккон) – 3:02.75 – мировой рекорд
- 🥈 Австралия (Флинн Саутэм, Мэттью Темпл, Томас Нилл, Кайл Чалмерс) +01.88
- 🥉 США (Дрю Киблер, Шейн Касас, Карсон Фостер, Киран Смит) +02.34
- Бразилия +04.10
- Канада +04.35
- Испания +04.44
- Япония +05.18
- Нидерланды +06.09
Полные результаты