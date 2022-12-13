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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022: результаты

Все призеры и финалисты ЧМ 2022 по плаванию в 25-метровом бассейне в Мельбурне

3 мин автор Леонид Мужикбаев
disciplineПлавание
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(Фото © MI News/NurPhoto)

Чемпионат мира 2022 по плаванию на короткой воде (в 25-метровом бассейне) проходит в Мельбурне (Австралия) с 13 по 18 декабря. Среди его участников – такие суперзвезды вида спорта, как Давид Попович, Эмма Маккеон, Бенедетта Пилато, Адам Пити и другие.

Olympics представляет результаты всех финальных заплывов ЧМ 2022 на короткой воде в хронологическом порядке

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Результаты. ЧМ 2022 по плаванию на короткой воде

13 декабря

Женщины. 400 м вольный стиль

  1. 🏅 Лани Паллистер (Австралия) – 3:55.04
  2. 🥈 Эрика Фейруэзер (Новая Зеландия) +00.96
  3. 🥉 Леа Смит (США) +04.74
  4. Намба Мию (Япония) +06.09
  5. Катя Фаин (Словения) +06.42
  6. Эрин Джеммел (США) +06.78
  7. Кобори Вака (Япония) +07.10
  8. Леа Нил (Австралия) +08.41

Полные результаты

Женщины. 200 м комплекс

  1. 🏅 Кейт Дугласс (США) – 2:02.12
  2. 🥈 Алекс Уолш (США) +01.25
  3. 🥉 Кейли Маккиоун (Австралия) +01.45
  4. Маррит Стинберген (Нидерланды) +02.82
  5. Сидни Пикрем (Канада) +03.10
  6. Эбби Вуд (Великобритания) +05.16
  7. Шарлотт Бонет (Франция) +05.25
  8. Сара Франчески (Италия) +07.64

Полные результаты

Мужчины. 200 м комплекс

  1. 🏅 Мэттью Сейтс (ЮАР) – 1:50.15
  2. 🥈 Карсон Фостер (США) +00.81
  3. 🥉 Финли Нокс (Канада) +00.89
  4. Шейн Касас (США) +01.16
  5. Дайя Сэто (Япония) +01.24
  6. Альберто Раццетти (Италия) +01.58
  7. Клайд Льюис (Австралия) +03.04
  8. Шо Огата (Япония) +03.25

Полные результаты

Мужчины. 1500 м вольный стиль

  1. 🏅 Грегори Палтриньери (Италия) – 14:16.88
  2. 🥈 Дамьен Жоли (Франция) +02.74
  3. 🥉 Хенрик Кристиансен (Норвегия) +07.20
  4. Шого Такеда (Япония) +09.07
  5. Логан Фонтен (Франция) +11.02
  6. Дэвид Джонстон (США) +18.39
  7. Марван Элькамаш (Египет) +36.69

Полные результаты

Женщины. Эстафета 4 по 100 м вольный стиль

  1. 🏅 Австралия (Молли О'Каллахан, Мэдисон Уилсон, Мег Харрис, Эмма Маккеон) – 3:25.43 – мировой рекорд
  2. 🥈 США (Торри Хаск, Кейт Дугласс, Клэр Керзан, Эрика Браун) +00.86
  3. 🥉 Канада (Ребекка Смит, Тейлор Рак, Маргарет Макнил, Катрин Савард) +02.63
  4. Швеция +03.92
  5. Нидерланды +04.16
  6. Китай +04.53
  7. Великобритания +08.04
  8. Япония +09.35

Полные результаты

Мужчины. Эстафета 4 по 100 м вольный стиль

  1. 🏅 Италия (Алессандро Миресси, Паоло Конте Бонин, Леонардо Деплано, Томас Чеккон) – 3:02.75 – мировой рекорд
  2. 🥈 Австралия (Флинн Саутэм, Мэттью Темпл, Томас Нилл, Кайл Чалмерс) +01.88
  3. 🥉 США (Дрю Киблер, Шейн Касас, Карсон Фостер, Киран Смит) +02.34
  4. Бразилия +04.10
  5. Канада +04.35
  6. Испания +04.44
  7. Япония +05.18
  8. Нидерланды +06.09

Полные результаты

В прямом эфире чемпионат мира по плаванию 2022 в короткой воде можно смотреть на платформе All Aquatics

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