Чемпионат мира 2022 по плаванию на короткой воде (в 25-метровом бассейне) проходит в Мельбурне (Австралия) с 13 по 18 декабря. Среди его участников – такие суперзвезды вида спорта, как Давид Попович, Эмма Маккеон, Бенедетта Пилато, Адам Пити и другие.

Olympics представляет результаты всех финальных заплывов ЧМ 2022 на короткой воде в хронологическом порядке

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