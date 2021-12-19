Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2021. Золотой дубль Климента Колесникова

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2021 в Абу-Даби сборная России выдала лучший на данный момент день, завоевав сразу две золотые медали, а также два серебра и бронзу.

Оба золота принес пловец Климент Колесников. Сначала он выиграл 100-метровку комплексным плаванием, показав результат 51,09 секунды и оставив позади норвежца Томоэ Хваса и итальянца Томаса Чеккона.

Следом Колесников взял еще одно золото, показав лучший результат в плавании на 50 метров на спине. Он преодолел дистанцию за 22,66 секунды, опередив конкурентов, среди которых был и его соотечественник Павел Самусенко, пришедший к финишку четвертым.

Два серебра достались российской команде в эстафетах. В 4x50 вольным стилем команда в составе Андрея Минакова, Владимира Морозова, Владислава Гринева и Александра Щеголева показала результат 1 минута 23,75 секунды и стала второй, уступив итальянцам и опередив представителей Нидерландов.

В интервью RT выступление команды прокомментировал серебряный призер Владимир Морозов.

«Стараюсь какие-то эмоции сам найти перед каждым стартом. Все равно, когда много турниров, это превращается в рутину, тренировку. Пытаюсь придумать, на что разозлиться. Например, сейчас мотивировал себя тем, что итальянцы обыграли Россию на чемпионате Европы. Пытались взять реванш, но немного не получилось. Правда, все четыре команды были в пятнадцати сотых, поэтому обижаться на серебро нельзя. Грустно звучит? Устал, наверное», — прокомментировал пловец.

Также Морозов рассказал, что хотел завершить выступления еще в субботу, но все же решил помочь команде. На соревнования он ехал в не самой лучшей форме, так как после свадьбы тренировался всего две недели и полетел в ОАЭ с непонятными ощущениями насчет своего физического состояния. Тем не менее, он помог команде добыть медаль.

Климент Колесников на пути к золотой медали чемпионата мира на короткой воде — 2021 Фото © 2021 Getty Images

Еще одно серебро сборная добыла в эстафете 4x200 вольным стилем. Квартет Владислава Гринева, Александра Щеголева, Михаила Вековищева и Ивана Гирева уступил лишь четверке из США.

Мария Каменева заняла третье место на 100-метровке комплексным плаванием. В отличие от Климента Колесникова, который на такой же дистанции стал лучшим, Каменева уступила представительнице Израиля Анастасии Горбенко и Берил Гастаделло из Франции.

Чемпионат мира в Абу-Даби на короткой воде — 2021 завершится 21 декабря.

Чемпионат мира по плаванию-2021 в 25-метровом бассейне (короткой воде). Абу-Даби, ОАЭ. Расписание финалов

время начала соревнований – московское

20 декабря, понедельник

Мужчины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Женщины. 200 м комплекс. Мужчины. 50 м баттерфляй. Женщины. 50 м на спине. Мужчины. 400 м комплексное плавание. Женщины. 100 м брасс. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Начало в 18:00

21 декабря, вторник

Женщины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Мужчины. 1500 м вольный стиль. 100 м вольный стиль. Женщины. 200 м брасс. Мужчины. 200 м на спине. Женщины. 100 м баттерфляй. Мужчины. 50 м брасс. Женщины. 50 м вольный стиль. Мужчины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Женщины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 17:00

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