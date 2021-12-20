Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2021: золотая ничья с американцами и рекорды Бородина

В предпоследний день чемпионата мира по плаванию на короткой воде-2021 в Абу-Даби российские пловцы отметились золотом мужского квартета в комбинированной эстафете 4х50 м, а также серебром Ильи Бородина на дистанции 400 м комплексом. Причем Бородин за счет феноменального финишного спурта установил европейский и российский взрослые и мировой юниорский рекорды, всего 21 сотую не дотянув до чемпионского титула.

Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков и Владимир Морозов зарубились с командой США не на шутку. На первом этапе Колесников привез американцам 35 сотых, однако после второго отрезка россияне уже уступали 0,14. Минаков проиграл еще сотую на третьем отрезке, а Морозов бросился в погоню за Райаном Хелдом. Метров за пять до финиша Владимир даже вырвался в лидеры, но, в итоге, обе сборные показали одинаковый результат – 1.30,51, что стало рекордом чемпионатов мира. Добавим, что для Колесникова это золото - уже четвертое на ЧМ-2021 в Абу-Даби.

Бородин, выигравший 400 м комплексом на чемпионате Европы на короткой воде в Казани полтора месяца назад, сражался в Абу-Даби со знаменитым Дайя Сето. Хотя поначалу казалось, что борьбы не получилось – к середине дистанции россиянин уступал японцу 2,91 секунды. Перед заключительной стометровкой вольным стилем отрыв также был очень существенным, более 2,5 секунды. Но Илья буквально пролетел финальный отрезок, почти догнав Сето и показав классное время – 3.56,47. Тем не менее, 18 летний пловец не скрывал после финиша своего разочарования, пообещав постараться в ближайшее время все же обогнать Сето.

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