Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2021: серебро и бронза сборной России

В третий день чемпионата мира по плаванию на короткой воде — 2021 в Абу-Даби было разыграно шесть комплектов наград. Российские спортсмены завоевали две медали: Анастасия Кирпичникова отличилась серебром на дистанции 800 м вольным стилем, Андрей Минаков завоевал бронзу на 100-метровке баттерфляем.

Кирипичникова преодолела дистанцию за 8 минут 6,44 секунды, уступив Бенцзе Ли из Китая. Третье место заняла представительница Италии Симона Куадарелла. Еще одна спортсменка из России Анна Егорова добилась пятого результата.

У Кирпичниковой уже были достижения на короткой воде на международных турнирах, она трехкратная чемпионка Европы. Также отметим ее результаты на длинной воде: Анастасия — дважды серебряная призерка и обладательница бронзовой медали континтетального чемпионата.

На 100-метровке баттерфляем у мужчин не было равных Маттео Риволте из Италии, вторым к финишу пришел Чад Ле Кло из ЮАР, а третьим стал Андрей Минаков, показав время 49,31 секунды.

Другие результаты дня не принесли россиянам медали. Михаил Доринов занял шестое место на 200-метровке брассом, а сборная в комбинированной эстафете 4x50 расположилась на четвертой строчке.

Чемпионат мира по плаванию в короткой воде — 2021 в Абу-Даби завершится 21 декабря.

Чемпионат мира по плаванию-2021 в 25-метровом бассейне (короткой воде). Абу-Даби, ОАЭ. Расписание финалов

время начала соревнований – московское

19 декабря, воскресенье

Мужчины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Женщины. 50 м баттерфляй. Мужчины. 100 м комплексное плавание. Женщины. 100 м комплексное плавание. 400 м вольный стиль. Мужчины. 50 м вольный стиль. 50 м на спине. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Начало в 18:00

20 декабря, понедельник

Мужчины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Женщины. 200 м комплекс. Мужчины. 50 м баттерфляй. Женщины. 50 м на спине. Мужчины. 400 м комплексное плавание. Женщины. 100 м брасс. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Начало в 18:00

21 декабря, вторник

Женщины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Мужчины. 1500 м вольный стиль. 100 м вольный стиль. Женщины. 200 м брасс. Мужчины. 200 м на спине. Женщины. 100 м баттерфляй. Мужчины. 50 м брасс. Женщины. 50 м вольный стиль. Мужчины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Женщины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 17:00

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