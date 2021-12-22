Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2021: итоги. Колесников – официально лучший

Команда Федерации плавания России достойно завершила выступление на заключительном значимом международном турнире 2021-го года – чемпионате мира на короткой воде-2021 в Абу-Даби (16 – 21 декабря). Да, медальный зачет, в отсутствие команды Австралии с Эммой Маккион и Кайлом Чалмерсом, без шансов для остальных выиграла сборная США (30 призовых мест, у ближайших преследователей из Канады и Италии почти в два раза меньше (15 и 16 соответственно). Российские пловцы, у которых также пятнадцать медалей, отметились целым рядом высоких достижений.

По итогам чемпионата FINA вручила два приза MVP: у женщин его обладательницей стала новоиспеченная мировая рекордсменка на дистанции 200 м вольным стилем Шивон Хоги из Гонконга, а у мужчин награда досталась железному Клименту Колесникову. Весь олимпийский сезон один из лидеров российского плавания выступал без перерывов: выигрывал медали чемпионатов страны, континента (на короткой и длинной воде), Олимпийских игр в Токио, этапов Кубка мира и набирал очки в зачет победной для команды Международной лиги плавания. В Абу-Даби Колесников шесть раз выходил на награждение, четырежды он поднимался на первую ступень пьедестала (в половине случаев – в эстафетах). Роль Климента в успехах команды трудно переоценить: ни одна из российских золотых медалей не обошлась без его участия.

Блеснул Колесников и в заключительный день соревнований: в комплексной эстафете 4 по 100 м он показал безоговорочно лучшее время на стартовом этапе (бразилец Гильерме Гидо уступил почти семь сотых). В итоге, команда финишировала третьей (не помог даже реактивный финиш Александра Щеголева – он уступил по времени только итальянцу Алессандро Миресси), но результат этот – в любом случае успешный (позади остались и Нидерланды с Арно Каммингой и Люком Крооном, и бразильцы, набиравшие форму под чемпионат).

Еще одну медаль дня принесла команде самая перспективная брассистка мира Евгения Чикунова. Семнадцатилетняя спортсменка, блестяще выступившая на чемпионате Европы в Казани, сумела восстановиться после коронавируса и финишировать в призах и на мире. На дистанции 200 м брассом Чикунова уступила всего лишь три сотых секунды Эмили Эскобедо из США: последняя, при этом, в отличии от российской юниорки не принимала участия в Олимпиаде.

В составе других команд в Абу-Даби отдельно стоит отметить немца Флориана Велльброка. Он выиграл и дистанцию10 км на открытой воде в рамках Фестиваля водных видов спорта FINA, и с мировым рекордом 1500 м в бассейне в заключительный день соревнований (в том же заплыве олимпийский чемпион на 400 м кролем Ахмед Хафнауи из Туниса занял второе место с рекордом Африки).

У женщин шведская легенда Сара Шестрем превзошла по количеству побед на чемпионатах мира (в 25 и 50-метровых бассейнах) соотечественницу Терезу Алсхаммер. Раноми Кромовидьойо из Нидерландов по золотым медалям на мировых первенствах на короткой воде теперь уступает только Райану Лохте из США. Марии Каменевой как раз не повезло попасть в финал дистанции 50 м вольным стилем и с Шестрем, и Кромовидьойо, и с вице-чемпионкой Европы Касей Васик из Польши. В итоге, Мария установила рекорд России, но заняла обидное четвертое место в заключительный день соревнований в Абу-Даби.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2021: серебряный день сборной России

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2021: серебро и бронза сборной России в третий день

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2021. Золотой дубль Климента Колесникова

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2021: золотая ничья с американцами и рекорды Бородина в предпоследний день ЧМ