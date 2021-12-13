Чемпионат мира по плаванию-2021 в короткой воде: что ждать и где смотреть

С 16 по 21 декабря 2021 года в Абу-Даби пройдет первый за три года чемпионат мира по плаванию в короткой воде. Эти соревнования станут главными в году в 25-метровом бассейне и соберут сильный, пусть по сравнению с Олимпийскими играми в Токио и не оптимальный состав участников. Команда Всероссийской федерации плавания способна рассчитывать на большое количество наград, однако выступит без двукратного олимпийского чемпиона Игр-2020 Евгения Рылова и еще несколько титулованных спортсменов.

Уже на чемпионате Европы в короткой воде в Казани Рылов выглядел не слишком впечатляюще. В середине ноября он сообщил, что пропустит ЧМ-2021, дабы немного отдохнуть и восстановиться с прицелом на подготовку к Олимпиаде-2024 в Париже. Не увидим мы в Абу-Даби и Антона Чупкова, Мартина Малютина, Кирилла Мартынычева, Кирилла Пригоду, в то же время в состав включен Андрей Минаков, который минувшей осенью на соревнованиях в Европе и России не выступал. Естественно, большие надежды связаны с Климентом Колесниковым и Владимиром Морозовым, традиционно здорово плывущим в короткой воде.

У женщин в состав не включили Юлию Ефимову, а из претендентов на награды выделим Евгению Чикунову, Марию Каменеву, Светлану Чимрову, Анастасию Кирпичникову и Ники Годун. Добавим, что на двух предыдущих ЧМ в короткой воде россияне выигрывали по шесть золотых наград.

Состав команды Всероссийской федерации плавания на чемпионат мира-2021

Женщины: Елизавета Агапитова, Ника Годун, Анна Егорова, Мария Темникова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Дарья Клепикова, Анастасия Маркова, Розалия Насретдинова, Екатерина Никонова, Валерия Саламатина, Анастасия Сорокина, Арина Суркова, Дарья К. Устинова, Дарья С. Устинова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Ирина Шваева

Мужчины: Илья Бородин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Егор Доломанов, Михаил Доринов, Александр Егоров, Александр Жигалов, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Кудашев, Даниил Марков, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Андрей Николаев, Даниил Пасынков, Павел Самусенко, Данил Семьянинов, Николай Снегирев, Кирилл Стрельников, Максим Ступин, Алексей Ткачев, Александр Харланов, Даниил Шаталов, Роман Шевляков, Александр Щеголев, Андрей Жилкин

Чемпионат мира по плаванию-2021 в 25-метровом бассейне (короткой воде). Абу-Даби, ОАЭ. Расписание финалов

время начала соревнований - московское

16 декабря, четверг

Мужчины. 400 м вольный стиль. Женщины. 200 м вольный стиль. Мужчины. 200 м баттерфляй. Женщины. 400 м комплексное плавание. Мужчины. 200 м комплексное плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Начало в 17:00

17 декабря, пятница

Женщины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Мужчины. 100 м на спине. Женщины. 200 м баттерфляй. Мужчины. 100 м брасс. Женщины. 50 м брасс. Мужчины. 200 м вольный стиль. Женщины. 100 м на спине. Смешанная эстафета 4х50 м вольный стиль. Начало в 18:00

18 декабря, суббота

Мужчины. 200 м брасс. Женщины. 100 м вольный стиль. 200 м на спине. Мужчины. 100 м баттерфляй. 800 м вольный стиль. Смешанная эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 18:00

19 декабря, воскресенье

Мужчины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Женщины. 50 м баттерфляй. Мужчины. 100 м комплексное плавание. Женщины. 100 м комплексное плавание. 400 м вольный стиль. Мужчины. 50 м вольный стиль. 50 м на спине. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Начало в 18:00

20 декабря, понедельник

Мужчины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Женщины. 200 м комплекс. Мужчины. 50 м баттерфляй. Женщины. 50 м на спине. Мужчины. 400 м комплексное плавание. Женщины. 100 м брасс. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Начало в 18:00

21 декабря, вторник

Женщины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Мужчины. 1500 м вольный стиль. 100 м вольный стиль. Женщины. 200 м брасс. Мужчины. 200 м на спине. Женщины. 100 м баттерфляй. Мужчины. 50 м брасс. Женщины. 50 м вольный стиль. Мужчины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Женщины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 17:00

Смотрите чемпионат мира по плаванию-2021 в короткой воде на каналах «Матч! Арена» и «Матч ТВ» (не с начала) и на Sportbox.ru