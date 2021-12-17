Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2021: серебряный день сборной России

В Абу-Даби во второй день чемпионата мира по плаванию на короткой были разыграны восемь комплектов наград. Российские спортсмены завоевали три медали. Серебром отличились пловцы Климент Колесников и Александр Щеголев. Также на счету команды бронза в смешанной эстафете вольным стилем.

После первого золотого дня для России во второй успехи оказались скромнее. Климент Колесников на 100-метровке на спине занял второе место, уступив американцу Шейну Касасу 0,24 секунды. Третья строчка досталась румыну Роберту Глинцэ.

На 200-метровке вольным стилем серебром отличился Александр Щеголев, уступивший всего три сотых секунды представителя Южной Кореи Хван Сон У. Третьим к финишу пришел литовец Данас Рапшис.

Наконец, смешанная эстафетная четверка в лице Владимира Морозова, Андрея Минакова, Мария Каменева и Арина Суркова завоевали бронзу. Первыми в кролевой эстафете 4x50 метров стали канадцы, на шесть сотых от них отстали пловцы из Нидерландов. Россияне уступили шведам 0,42 секунды.

Одним из знаковых событий дня стало повторение мирового рекорда в исполнении женской сборной Швеции. В комбинированной эстафете 4x50 они показали результат 1 минута 42,38 секунды. Россиянка завершили выступление шестыми.

Чемпионат мира по плаванию-2021 в 25-метровом бассейне (короткой воде). Абу-Даби, ОАЭ. Расписание финалов

время начала соревнований – московское

18 декабря, суббота

Мужчины. 200 м брасс. Женщины. 100 м вольный стиль. 200 м на спине. Мужчины. 100 м баттерфляй. 800 м вольный стиль. Смешанная эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 18:00

19 декабря, воскресенье

Мужчины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Женщины. 50 м баттерфляй. Мужчины. 100 м комплексное плавание. Женщины. 100 м комплексное плавание. 400 м вольный стиль. Мужчины. 50 м вольный стиль. 50 м на спине. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Начало в 18:00

20 декабря, понедельник

Мужчины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Женщины. 200 м комплекс. Мужчины. 50 м баттерфляй. Женщины. 50 м на спине. Мужчины. 400 м комплексное плавание. Женщины. 100 м брасс. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Начало в 18:00

21 декабря, вторник

Женщины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Мужчины. 1500 м вольный стиль. 100 м вольный стиль. Женщины. 200 м брасс. Мужчины. 200 м на спине. Женщины. 100 м баттерфляй. Мужчины. 50 м брасс. Женщины. 50 м вольный стиль. Мужчины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Женщины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 17:00

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