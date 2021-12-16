Чемпионат мира по плаванию-2021 на короткой воде: первый день и первое золото сборной России

Главным достижением спортсменов сборной России в первый соревновательный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде стала победа в мужской эстафете 4 по 100 м вольным стилем.

Уже утренний результат квартета Владимир Морозов, Александр Щеголев, Андрей Минаков, Даниил Марков внушал оптимизм относительно исхода финала: даже неоптимальный состав российской команды показал лучшее время среди всех участников (3:06.02). В главном заплыве вновь приняли участие Минаков (ему достался второй этап) и Щеголев (ему доверили финишировать), дополнили четверку стартер Климент Колесников и закрывший предпоследнюю сотню Владислав Гринев. В итоге, Колесников не успел толком восстановиться после полуфинала на дистанции 100 м на спине, и показал на первом этапе третий результат. Минаков и Гринев сократили отставание российской команды и отправили бороться за золото Щеголева. Александру удалось на заключительных десяти метрах дистанции дожать блиставшего на чемпионате Европы в Казани итальянца Лоренцо Дзаццери и коснуться бортика первым. Есть первая победа российских пловцов в Абу-Даби, да еще и с очень солидным временем: 3:03.45.

Помимо мужской кролевой команды стоит отметить результаты Павла Самусенко и Ники Годун. MVP чемпионата России на короткой воде отобрался в первый в карьере финал чемпионата мира: на дистанции 100 м на спине Самусенко показал седьмое время среди всех полуфиналистов — 50.11 (лучший результат поделили Колесников и американец Шейн Касас). Годун уверенно выступила и в предварительном заплыве, и в полуфинале на полтиннике брассом. В активе российской спортсменки лучшее время — 29.42. Самый яркий перфоманс дня среди всех участников у олимпийской медалистки Токио-2020 Шивон Хоги. Пловчиха из Гонконга одержала победу на дистанции 200 м кролем с новым мировым рекордом — 1:50.31.

Чемпионат мира по плаванию-2021 в 25-метровом бассейне (короткой воде). Абу-Даби, ОАЭ. Расписание финалов

время начала соревнований – московское

17 декабря, пятница

Женщины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Мужчины. 100 м на спине. Женщины. 200 м баттерфляй. Мужчины. 100 м брасс. Женщины. 50 м брасс. Мужчины. 200 м вольный стиль. Женщины. 100 м на спине. Смешанная эстафета 4х50 м вольный стиль. Начало в 18:00

18 декабря, суббота

Мужчины. 200 м брасс. Женщины. 100 м вольный стиль. 200 м на спине. Мужчины. 100 м баттерфляй. 800 м вольный стиль. Смешанная эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 18:00

19 декабря, воскресенье

Мужчины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Женщины. 50 м баттерфляй. Мужчины. 100 м комплексное плавание. Женщины. 100 м комплексное плавание. 400 м вольный стиль. Мужчины. 50 м вольный стиль. 50 м на спине. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Начало в 18:00

20 декабря, понедельник

Мужчины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Женщины. 200 м комплекс. Мужчины. 50 м баттерфляй. Женщины. 50 м на спине. Мужчины. 400 м комплексное плавание. Женщины. 100 м брасс. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Начало в 18:00

21 декабря, вторник

Женщины. Эстафета 4х50 м вольный стиль. Мужчины. 1500 м вольный стиль. 100 м вольный стиль. Женщины. 200 м брасс. Мужчины. 200 м на спине. Женщины. 100 м баттерфляй. Мужчины. 50 м брасс. Женщины. 50 м вольный стиль. Мужчины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Женщины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 17:00

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