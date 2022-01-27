Чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров-2022: состав сборной России, расписание, результаты

Пока лидеры конькобежной команды ОКР готовятся к Олимпийским играм в Пекине, лучшие юниоры с 28 по 30 января 2022 года на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров в Инсбруке, где будет разыграно 16 комплектов наград.

В прошлом году из-за ковида юниорский чемпионат отменили, а в 2020-м соревнования состоялись в Томашуве-Мозавецком. Причем главной звездой того турнира стала Фемке Кок – конькобежка из Нидерландов, которую сейчас многие считают одной из главных претенденток на олимпийские медали на спринтерских дистанциях, выиграла на ЮЧМ-2020 четыре золота, в том числе и в многоборье. У мужчин победу в многоборье праздновал россиянин Сергей Чистяков. Всего же россияне завоевали три золота, четыре серебра и две бронзу. Два золота завоевал Даниил Алдошкин, который вошел в состав для участия в предстоящих Играх-2022. Кроме того, два серебра в активе Артема Арефьева, который стал с тех пор одним из лучших спринтеров мира также едет в Пекин в составе команды ОКР.

Состав сборной России

Мужчины. Владимир Семируний, Даниил Найденышев, Всеволод Ятов, Сергей Букуев, Никита Прошин

Женщины. Лилит Гарибян, Валерия Сороколетова, Ксения Коржова, Дарья Павлова, Анастасия Семенова

Расписание чемпионата мира среди юниоров по конькобежному спорту-2022. Инсбрук, Австрия

28 января, пятница

Женщины. 500 м. Начало в 14:00.

Мужчины. 500 м. Начало в 15:10

Женщины. 1500 м. Начало в 17:00.

Мужчины. 1500 м. Начало в 19:07

29 января, суббота

Женщины. 1000 м. Начало в 14:00.

Мужчины. 1000 м. Начало в 15:42

Женщины. 3000 м. Начало в 18:12.

Мужчины. 5000 м. Начало в 20:02

30 января, воскресенье

Женщины. Командная гонка. Начало в 14:00.

Мужчины. Командная гонка. Начало в 14:50

Женщины. Командный спринт. Начало в 15:48.

Мужчины. Командный спринт. Начало в 16:31

Женщины. Масс-старт. Начало в 17:17

Мужчины. Масс-старт. Начало в 17:36

Результаты соревнований чемпионата мира среди юниоров по конькобежному спорту-2022 по мере их завершения смотрите здесь

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Подробный календарь Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь всех крупнейших соревнований в конькобежном спорте в сезоне-2021/22 смотрите здесь