Чемпионат мира по художественной гимнастике: расписание, фавориты, где смотреть

27-31 октября в японском Китакюсю пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике. На прошлой неделе там же прошло первенство планеты по спортивной гимнастике.

Олимпийские чемпионки-2020 – и в индивидуальном, и в групповом зачете – турнир пропускают. О том, что Линой Ашрам не примет участия в соревнованиях, Федерация гимнастики Израиля объявила еще в сентябре. В Японии израильская команда не будет представлена вовсе. Сборная Болгарии, два с половиной месяца назад выигравшая олимпийский титул, выступить на чемпионате мира планировала. К сожалению, уже в Стране восходящего солнца после тренировки одна из участниц группы – Лаура Траатс – почувствовала сильную боль. Врачи диагностировали серьезную травму, с которой об участии спортсменки в турнире не могло быть речи. Т.к. коллектив уже находится на месте и прошел всю подготовку впятером, то замена гимнастки исключена. Неделю назад на Гран-при в Марбелье чемпионки Токио получили очень высокие оценки, особенно за упражнение с пятью мячами, и хотелось посмотреть, как будет складываться их соперничество с представительницами Федерации художественной гимнастики России на чемпионате мира. Но не в этот раз.

В первые два дня чемпионата пройдет квалификация и финалы в отдельных видах. Гимнастки также заработают баллы для командного многоборья и будут отбираться в индивидуальное многоборье. В зачет командного многоборья пойдет 8 упражнений гимнасток, выступающих в личном зачете и 2 упражнения тех, кто выступает в группе. По итогам трех лучших упражнений 18 гимнасток будут бороться за титул чемпионки мира в индивидуальном многоборье. Т.е. спортсменки, которые будут выполнять в квалификации один или два вида упражнений, в финал многоборья не попадут. На 18 мест претендует 61 гимнастка.

На чемпионат мира могло быть заявлено максимум три гимнастки от страны и минимум – одна. Две или три спортсменки от страны в сумме выполнят 8 упражнений, а если гимнастка одна, то она выступит в 4 упражнениях, но не будет участвовать в командных соревнованиях. В квалификации примут участие 69 гимнасток.

Фаворитками турнира и главными претендентками на победу считаются 13-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр-2020 Дина Аверина, а также 4-кратная чемпионка мира, действующая чемпионка Европы, ставшая четвертой на Играх-2020 Арина Аверина. В начале октября сестры заняли первое и второе места соответственно в Москве на Olympico Cup – турнире на призы олимпийской чемпионки-2000 Юлии Барсуковой. Именно она, кстати, приехала с ними в Японию вместо Веры Шаталиной, с которой Аверины работают 10 лет.

В числе претенденток на медали турнира представительницы Беларуси – бронзовый призер Игр-2020 Алина Горносько и Анастасия Салос (8-е место в Токио). С международных турниров накануне чемпионата мира гимнастки снялись по причине небольших травм. Но приняли участие в он-лайн-чемпионате страны в начале месяца. Алина стала первой в многоборье, Анастасия – второй.

Серебряный призер чемпионата Европы-2021 в многоборье Боряна Калейн из Болгарии, ставшая на Олимпиаде 5-й, собрала все золото на Кубке Вызова в Румынии чуть более недели назад.

Итальянка Милена Балдассари (6-е место на Играх) также в числе тех, чьи выступления притягивают внимание. София Рафаэли, скорее всего, заставит говорить о себе в полную силу уже ближе к Парижу-2024. Но и сейчас уже не теряется и среди своих соотечественниц Балдассари и Александры Аджурджукулезе, и на фоне соперниц. Вместе с россиянкой Лалой Крамаренко в них видят будущее гимнастики.

Конечно, захотят проявить себя и украинки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко, в Токио замкнувшие десятку.

В соревнованиях групп команда Федерации художественной гимнастики России в составе Полины Орловой, Марии Толгачевой, Анастасии Близнюк, Ангелины Шкатовой, Алисы Тищенко также является главным претендентом на победу. Конкуренцию им составят итальянки. Сборная Италии в Токио стала бронзовым призером. Поборются за медали и финалистки олимпийского турнира – команды Украины и Японии.

Чемпионат мира по художественной гимнастике (27-31 октября, Китакюсю, Япония)

Расписание

27 октября, среда

время – московское

03.15 – церемония открытия

04.00 – квалификация (обруч, мяч) – группа А (Беларусь)

06.00 – квалификация (обруч, мяч) – группа B (Россия)

08.30 – квалификация (обруч, мяч) – группа С (Украина)

13.15 – финал (обруч)

14.00 – финал (мяч)

28 октября, четверг

04.00 – квалификация (булавы, лента) группа B, группа А, группа D, группа С

13.15 – финал (булавы)

14.00 – финал (лента)

29 октября (пятница)

10.50 – групповое многоборье

30 октября (суббота)

08.30 – индивидуальное многоборье

31 октября (воскресенье)

11.30 – финал (5 мячей)

12.20 – финал (обручи, булавы)

13.40 – церемония закрытия

Смотрите чемпионат мира по художественной гимнастике на ютуб-канале Международной федерации гимнастики. Квалификационные выступления будут доступны в записи, финалы – в прямом эфире.

В прямом эфире смотрите финалы также на телеканале Матч ТВ и на сайте телеканала.

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