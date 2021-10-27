Чемпионат мира по художественной гимнастике-2021: Ловите второе золото от Дины Авериной

Первый день чемпионата мира по художественной гимнастике завершился финалом в упражнениях с мячом.

В эту часть соревнований по итогам квалификации вышли Дина и Арина Аверины, представляющие Федерацию гимнастики России, Алина Горносько (Беларусь), Боряна Калейн (Болгария), Виктория Оноприенко (Украина), Милена Балдассари (Италия), Кита Сумире (Япония), Татьяна Воложанина (Болгария).

В квалификации сестры Аверины выступили почти безупречно, показав очень сложные программы и получив очень высокие оценки – 28,875 и 28,550. Несмотря на то, что темп упражнения Арины был выше, и Дина получила сбавку в 0,05 балла, ее выступление было оценено выше: трудность предмета у Дины оказалось самой высокой из всех участниц – 14,8.

Буквально за 10 минут до начала финала упражнений с мячом Дина Аверина выиграла свой 14-й титул чемпионки мира, став лучшей в упражнениях с обручем.

15-е золото мировых первенств серебряный призер Олимпийских игр выиграла с очень высокой оценкой – 29,125. По сравнению с квалификацией в финальном упражнении была увеличена трудность тела – с 5,1 до 5,3, а трудность предмета была снова оценена в 14,8. К слову, у Арины Авериной трудность предмета по сравнению с квалификацией была снижена – с 14,1 до 13,3. Она стала второй с 27,675 балла.

Бронзовый призер Токио-2020 Алина Горносько стала третьей (27,300).

К сожалению, допустила несколько выходов мяча за ковер Виктория Оноприенко из Украины. Ее самобытная программа под песню Майкла Джексона была оценена лишь в 19,100 балла. Вика замкнула восьмерку финалисток.

Анастасия Салос из Беларуси вслед за выступлением с обручем, которое изобиловало выходом предмета за пределы ковра, также не очень справилась и с мячом. В квалификации в этом виде она стала 14-й.

По итогам квалификации в первых двух видах команда Федерации гимнастики России идет на первом месте в командном зачете (в него вошли 4 выступления сестер Авериных в квалификации), команда Украины – вторая, Италии – третья.

Чемпионат мира по художественной гимнастике (27-31 октября, Китакюсю, Япония)

Расписание

время – московское

28 октября, четверг

04.00 – квалификация (булавы, лента) группа B, группа А, группа D, группа С

13.15 – финал (булавы)

14.00 – финал (лента)

29 октября (пятница)

10.50 – групповое многоборье

30 октября (суббота)

08.30 – индивидуальное многоборье

31 октября (воскресенье)

11.30 – финал (5 мячей)

12.20 – финал (обручи, булавы)

13.40 – церемония закрытия

Смотрите чемпионат мира по художественной гимнастике на ютуб-канале Международной федерации гимнастики. Квалификационные выступления будут доступны в записи, финалы – в прямом эфире.

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