Чемпионат мира по художественной гимнастике 2021. Как одно золото групповых соревнований превратилось в два и при чем тут Аверины?

В Японии продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. Национальная команда завоевала золото в групповых соревнованиях, хотя по ходу соревнований заставила болельщиков переживать, ведь выступление с обручами и булавами откровенно не удалось.

Не только сестры Аверины добывают медали высшей пробы для сборной. В групповых соревнованиях команда составлена из олимпйиских чемпионок Анастасии Близнюк и Марии Толкачевой, серебряных призерок Олимпиады в Токио Ангелины Шкатовой и Алисы Тищенко, а также двух дебютанток — Полины Орловой и Ольги Карасевой, которым 18 и 16 лет соответственно.

Эффектное выступление под «Руслана и Людмилу» обернулось падением обруча. За первый вид программы команда получила лишь 42,100 балла и расположилась на непривычном четвертом месте после Италии, Японии и Китая. Но «Половецкие пляски» с мячами были исполнены блестяще. С оценкой 46,250 сборная сумела исправиться за ошибки в первом выходе и уверенно обошла конкуренток. 88,350 в сумме против 86,000 у Италии и 85,400 у Беларуси.

Несмотря на медаль, представители белорусской сборной остались недовольны. «Не все получилось, что мы отрабатывали: в финалах будем стараться лучше. Обручи шли очень хорошо, была только одна помарка: не назову ее случайной, мы просто разлетелись. В мячах также шли хорошо, но немножко не дотерпели и в конце допустили грубую ошибку. Шум трибун не повлиял, наоборот то, что они почти полные это очень поддерживает, класс! Просто сами, по невнимательности, допускали ошибки в отработанных упражнениях», — рассказала Olympics капитан сборной Беларуси.

Также Olympics передает слова Анастасии Близнюк

Интересно, что по итогам группового выступления сборная завоевала не одно золото, а сразу два. Дело в том, что именно после него официально определялся и чемпион командного первенства. Так что все россиянки положили себе в копилку еще одно золото ЧМ-2021, а Дина Аверина оформила 17-ю победу на чемпионатах мира, повторив рекорд другой легендарной спортсменки Евгении Канаевой.

Чемпионат мира по художественной гимнастике (27-31 октября, Китакюсю, Япония)

Расписание

время – московское

30 октября (суббота)

08.30 – индивидуальное многоборье

31 октября (воскресенье)

11.30 – финал (5 мячей)

12.20 – финал (обручи, булавы)

13.40 – церемония закрытия

Смотрите чемпионат мира по художественной гимнастике на ютуб-канале Международной федерации гимнастики. Квалификационные выступления будут доступны в записи, финалы – в прямом эфире.

В прямом эфире смотрите финалы также на телеканале Матч ТВ и на сайте телеканала.

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