Чемпионат мира по художественной гимнастике-2021. Итоги

В Китакюсю (Япония) завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. По итогам пяти дней соревнований (27 — 31 октября) только представительницы трех сборных поднимались на высшую ступень пьедестала. При этом, команда Федерации художественной гимнастики России уверенно выиграла общий зачет чемпионата, и только в двух случаях подопечные Ирины Винер-Усмановой оставались без золота: в финале упражнений с лентой первенствовала Алина Горносько из Беларуси, а в заключительный день сборная Италии в групповых упражнениях с обручами и булавами.

Финалы отдельных видов в группе получились максимально напряженными: да, фирменные «Половецкие пляски» с мячами принесли пятерке Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева победу, однако соперницы были очень близко. Итальянки получили более высокие баллы за техническое исполнение, а после удовлетворенного судьями протеста, в итоге, уступили только четыре десятых балла. В упражнениях с булавами Италия не оставила шансов соперницам: недосягаемая трудность и высокая оценка за исполнение — первая для команды победа на чемпионате мира с 2017 года. Несмотря на серебро, подопечные Винер-Усмановой не выглядели расстроенными в микст-зоне:

«Мы довольны собой, потому что у нас новый состав. Мы собрались и сделали все достойно» — подвела итоги выступления капитан команды Анастасия Близнюк.

В индивидуальных соревнованиях Дина Аверина подтвердила свой статус суперзвезды: рекордная четвертая победа подряд в многоборье, три золота в отдельных видах, а также медаль высшего достоинства за победу команды в общем зачете позволили ей обойти по количеству титулов чемпионки мира (18) кумира детства — Евгению Канаеву.

Алина Горносько из сборной Беларуси в Китакюсю выиграла по одной медали каждого достоинства (золото — лента, серебро — многоборье и бронза — мяч). Выдающийся результат, если учесть, что на тренировки после перенесенного коронавируса у Горносько перед чемпионатом было всего девять дней.