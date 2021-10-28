Чемпионат мира по художественной гимнастике-2021: Дина Аверина – третья победа, Алина Горносько – лучшая в упражнениях с лентой

В Китакюсю продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. Дина Аверина, представляющая Федерацию гимнастики России, выиграла свою очередную, 16-ю (!) за карьеру золотую медаль – в выступлении с булавами, Алина Горносько из Беларуси победила в упражнениях с лентой. Напомним, что в первый день турнира серебряный призер Игр-2020 стала лучшей в упражнениях с обручем и мячом.

Начался турнир в четверг квалификацией. Дина Аверина заняла первое место и в булавах (28,450 балла), и в ленте (23,800) и отобралась в личное многоборье с первого места с общей суммой 85,175 балла, выиграв квалификацию во всех видах упражнений. Арина Аверина стала второй в квалификации упражнений с булавами (27,950) и лентой (23,600), заняв общее второе место по итогам отборочного турнира (83,650). Алина Горносько из Беларуси стала третьей в квалификации обоих видов (27,200 и 23,500) и вышла в финал многоборья с третьим результатом (81,675).

По итогам квалификации Боряна Калейн из Болгарии стала четвертой, Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная из Украины – шестой и седьмой, Анастасия Салос из Беларуси смогла собраться после неудач и потерь предмета в первый день и прошла в финал многоборья с 10-го места.

В финале упражнений с булавами самая титулованная действующая гимнастка получила 27,100 балла. Примечательно, что Дина получила самый низкий балл из всех финалисток за трудность тела – 4,9, но зато по трудности предмета обошла всех – 13,3. Исполнение программы без видимых помарок, и Аверина стала чемпионкой – в третий раз на этом турнире, в 14-й раз в личном первенстве в карьере, в 16-й с учетом командных титулов. Арина Аверина с суммой в 26,750 стала второй, Анастасия Салос – с 26,400 балла третьей (неудача на старте соревнований не сломила ее).

В упражнениях с коварной лентой (недаром этот предмет считается у гимнасток самым непредсказуемым, и оценки за этот вид упражнения – всегда самые низкие) историческую победу одержала Алина Горносько (23,950). Бронзовый призер Игр-2020 принесла своей стране первую победу на первенстве планеты по художественной гимнастике за 25 лет. В 1996 году ее соотечественница Лариса Лукьяненко стала чемпионкой мира в упражнениях со скакалкой. Впервые с 2013 года золотую медаль завоевала гимнастка не из России: тогда в упражнениях с обручем победила украинка Анна Ризатдинова. Своими эмоциями после победы Алина Горносько поделилась с Olympics.

Дина Аверина стала второй, уступив 0,050 балла. Хотя на исполнении Алине сняли больше, чем Дине, трудность тела в выступлении белорусской гимнастки была оценена выше, чем у соперницы. Представители команды Федерации гимнастики России подали протест, но он был отклонен. Арина Аверина завоевала бронзовую награду (23,450).

В финале упражнений с лентой выступила Екатерина Веденеева. Россиянка с 24 лет представляет сборную Словении и отобралась в финал многоборья. После своего выступления она рассказала Olympics о сезоне и о том, как болеют на турнире.

Про длинный и трудный олимпийский сезон:

«Было трудно выступать скорее в моральном плане, чем в физическом. И это меня немного подвело в выступлении в квалификации. Были допущены некоторые ошибки, но, слава богу, я попала в финал многоборья, где постараюсь их исправить».

Об атмосфере в зале

«Намного приятнее выступать, когда за тебя болеют. В пустом зале напротив тебя сидят только судьи, которые ищут у тебя изъяны. А тут сидит публика, которой совсем неважно, какие ты сделал ошибки: они поддерживают в любом случае, подбадривают, и от этого намного легче выступать. Еще очень здорово и очень приятно, что поддерживают и спортсменки из других команд».

О грядущих переменах в художественной гимнастике

«Хочу себя попробовать по новым правилам: там будет сделан большой уклон на артистику, то, что мне очень близко и то, что мне очень нравится».

По итогам двух дней квалификации команда Федерации гимнастики России продолжает лидировать в командном зачете.

Чемпионат мира по художественной гимнастике (27-31 октября, Китакюсю, Япония)

Расписание

время – московское

29 октября (пятница)

10.50 – групповое многоборье

30 октября (суббота)

08.30 – индивидуальное многоборье

31 октября (воскресенье)

11.30 – финал (5 мячей)

12.20 – финал (обручи, булавы)

13.40 – церемония закрытия

Смотрите чемпионат мира по художественной гимнастике на ютуб-канале Международной федерации гимнастики. Квалификационные выступления будут доступны в записи, финалы – в прямом эфире.

В прямом эфире смотрите финалы также на телеканале Матч ТВ и на сайте телеканала.

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