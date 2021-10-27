Чемпионат мира по художественной гимнастике-2021. Дина Аверина победила в упражнении с обручем, Арина уронила предмет

В японском Китакюсю разыгран первый комплект медалей чемпионата мира по художественной гимнастике 2021. Золото в упражнениях с обручем завоевала Дина Аверина (команда Федерации гимнастики России), показав результат 27,750. При этом 0,5 балла судьи сняли за исполнение, в противном случае оценка была бы невероятно высокой. Следом за ней расположилась белорусска Алина Горносько (25,950), в августе выигравшая бронзу на Олимпийских играх. Третьей стала София Раффаэлли из Италии (25,850).

Главный вопрос — а где же в тройке призеров Арина Аверина? В квалификации обруча она стала третьей, уступив сестре Дине и Алине Горносько. В финале она была вправе рассчитывать на награду, но уронила предмет и заняла лишь шестое место с результатом 24,950.

Это был лишь первый вид соревнований, далее сестер Аверины и их соперниц ждут следующие предметы и многоборье, в котором по итогам квалификации после двух снарядов сестры захватили уверенное лидерство. Не отставать от них пытается все та же Горносько, которая явно не намерена сдавать позиции после успешного выступления на Играх в Токио.

Дина Аверина уверенно выступила с обручем на ЧМ-2021 в Японии и завоевала золото Фото © 2021 Getty Images

Чемпионат мира по художественной гимнастике (27-31 октября, Китакюсю, Япония)

Расписание

время – московское

28 октября, четверг

04.00 – квалификация (булавы, лента) группа B, группа А, группа D, группа С

13.15 – финал (булавы)

14.00 – финал (лента)

29 октября (пятница)

10.50 – групповое многоборье

30 октября (суббота)

08.30 – индивидуальное многоборье

31 октября (воскресенье)

11.30 – финал (5 мячей)

12.20 – финал (обручи, булавы)

13.40 – церемония закрытия

Смотрите чемпионат мира по художественной гимнастике на ютуб-канале Международной федерации гимнастики. Квалификационные выступления будут доступны в записи, финалы – в прямом эфире.

В прямом эфире смотрите финалы также на телеканале Матч ТВ и на сайте телеканала.

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