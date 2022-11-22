Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Сербия: состав, расписание матчей, звезды, где смотреть

Расписание матчей

Групповой этап (группа G)

24 ноября, 22:00 Бразилия – Сербия

28 ноября, 13:00 Камерун - Сербия

2 декабря, 22:00 Сербия - Швейцария

Плей-офф

1/8 финала

5 декабря, 22:00 G1 – H2

6 декабря, 22:00 H1 – G2

Четвертьфиналы

9 декабря, 18:00

9 декабря, 22:00

10 декабря, 18:00

10 декабря, 22:00

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

Главные звезды

Габаритный форвард Александар Митрович, вернувшийся в этом сезоне вместе с «Фулхэмом» в Английскую премьер-лигу, забил в матчах АПЛ уже 9 голов и входит в пятерку лучших бомбардиров лиги. Именно гол Митровича на последней минуте матча против Португалии в Лиссабоне в заключительном туре отборочного турнира принес сербской сборной победу (2:1) и прямую путевку в Катар-2022.

Полузащитник Филип Костич является в этом году одним из лидеров «Ювентуса» и по итогам ноября был признан лучшим игроком итальянской Серии А, хотя команды из-за приближения чемпионата мира провели в этом месяце всего по три матча. К числу лидеров сборной Сербии можно также отнести Душана Тадича, который играет за «Аякс» и в 2021-м был признан лучшим игроком года в Нидерландах. Полузащитник Сергей Милинкович-Савич, набравший в нынешнем чемпионате Серии А уже 10 результативных баллов (3 гола и семь голевых передач), может стать в Катаре-2022 одним из ключевых игроков сербской команды в середине поля.

История выступлений на чемпионатах мира

За три проведенных чемпионата мира сборной Сербии еще ни разу не удавалось выйти из группы. Пока в ее активе в финальных стадиях «мундиалей» лишь две победы – над Германией на ЧМ-2010 (1:0) и над Коста-Рикой на ЧМ-2018 (1:0). Ближе всего к попаданию в плей-офф сербские футболисты были в 2010 году в ЮАР, когда после победы над Германией им достаточно было даже ничьей в матче заключительного тура группового этапа против Австралии. Но в итоге – поражение со счетом 1:2 и прекращение борьбы на турнире.

Любопытно, что с обеими сборными, которым Сербия проиграла на предыдущем чемпионате мира (Швейцарией и Бразилией), в Катаре-2022 она вновь попала в одну группу, и жребий таким образом представил сербским футболистам шанс на реванш.

Где смотреть

Все матчи сборной Испании на групповом этапе и в плей-офф в прямом эфире можно будет смотреть на канале «Матч ТВ». Полную информацию о трансляциях матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре можно найти здесь.