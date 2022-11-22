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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Сербия: состав, расписание матчей, звезды, где смотреть

Читайте полную информацию о сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре

3 мин автор Владимир Юринов
disciplineФутбол
GettyImages-1030662754
(Фото © 2018 Getty Images)

Сборная Сербии в 4-й раз примет участие в финальном турнире чемпионата мира по футболу (в 2006 году она играла под флагом команды Сербии и Черногории, а в 2010 и 2018 годах – уже как сборная именно Сербии). Кроме того, в период с 1930 по 1990 год восемь раз в финальных турнирах ЧМ играла сборная Югославии, в состав которой входила Сербия.

В отборе на ЧМ-2022 команда Драгана Стойковича играла в европейской группе А вместе со сборными Португалии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана, заняв там первое место. В восьми матчах сербская команда одержала шесть побед при двух ничьих и с 20-ю очками заняла первое место, опередив на три очка Португалию. Таким образом, она напрямую квалифицировалась на турнир в Катар.

Состав команды

Вратари

Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»)

Защитники

Страхиня Павлович («Зальцбург»), Страхиня Эракович («Црвена звезда»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Стефан Митрович («Хетафе»), Срджан Бабич («Альмерия»), Филип Младенович («Легия»)

Полузащитники

Неманья Максимович («Хетафе»), Неманья Гудель («Севилья»), Андрия Живкович (ПАОК), Саша Лукич («Торино»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Дарко Лазович («Верона»), Иван Илич («Верона»), Марко Груйич («Порту»)

Нападающие

Неманья Радоньич («Торино»), Александар Митрович («Фулхэм»), Душан Тадич («Аякс»), Лука Йович («Фиорентина»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»)

Расписание матчей

Групповой этап (группа G)

24 ноября, 22:00 Бразилия – Сербия

28 ноября, 13:00 Камерун - Сербия

2 декабря, 22:00 Сербия - Швейцария

Плей-офф

1/8 финала

5 декабря, 22:00 G1 – H2

6 декабря, 22:00 H1 – G2

Четвертьфиналы

9 декабря, 18:00

9 декабря, 22:00

10 декабря, 18:00

10 декабря, 22:00

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

Главные звезды

Габаритный форвард Александар Митрович, вернувшийся в этом сезоне вместе с «Фулхэмом» в Английскую премьер-лигу, забил в матчах АПЛ уже 9 голов и входит в пятерку лучших бомбардиров лиги. Именно гол Митровича на последней минуте матча против Португалии в Лиссабоне в заключительном туре отборочного турнира принес сербской сборной победу (2:1) и прямую путевку в Катар-2022.

Полузащитник Филип Костич является в этом году одним из лидеров «Ювентуса» и по итогам ноября был признан лучшим игроком итальянской Серии А, хотя команды из-за приближения чемпионата мира провели в этом месяце всего по три матча. К числу лидеров сборной Сербии можно также отнести Душана Тадича, который играет за «Аякс» и в 2021-м был признан лучшим игроком года в Нидерландах. Полузащитник Сергей Милинкович-Савич, набравший в нынешнем чемпионате Серии А уже 10 результативных баллов (3 гола и семь голевых передач), может стать в Катаре-2022 одним из ключевых игроков сербской команды в середине поля.

История выступлений на чемпионатах мира

За три проведенных чемпионата мира сборной Сербии еще ни разу не удавалось выйти из группы. Пока в ее активе в финальных стадиях «мундиалей» лишь две победы – над Германией на ЧМ-2010 (1:0) и над Коста-Рикой на ЧМ-2018 (1:0). Ближе всего к попаданию в плей-офф сербские футболисты были в 2010 году в ЮАР, когда после победы над Германией им достаточно было даже ничьей в матче заключительного тура группового этапа против Австралии. Но в итоге – поражение со счетом 1:2 и прекращение борьбы на турнире.

Любопытно, что с обеими сборными, которым Сербия проиграла на предыдущем чемпионате мира (Швейцарией и Бразилией), в Катаре-2022 она вновь попала в одну группу, и жребий таким образом представил сербским футболистам шанс на реванш.

Где смотреть

Все матчи сборной Испании на групповом этапе и в плей-офф в прямом эфире можно будет смотреть на канале «Матч ТВ». Полную информацию о трансляциях матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре можно найти здесь.

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