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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты и подробности матчей 1 декабря

Рассказываем о событиях 1 декабря на чемпионате мира в Катаре в матчах: Канада – Марокко, Хорватия – Бельгия, Коста-Рика – Германия и Япония – Испания

2 мин автор Дмитрий Зимин
disciplineФутбол
GettyImages-1446038096
(Фото © 2022 Getty Images)

В четверг, 1 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре проходят четыре матча. В группе F сыграют Канада – Марокко и Хорватия – Бельгия, а в квартете E путевки в плей-офф распределятся во встречах Коста-Рика – Германия и Япония – Испания.

О матчах очередного игрового дня на чемпионате мира в Катаре в материале Olympics.

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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Канада – Марокко - 1:2 (матч идет)

Гол: Зиеш (4) - 0:1; Эн-Несери (23) - 0:2; Агер (40, в свои ворота) - 1:2

Хорватия – Бельгия - 0:0 (матч идет)

Коста-Рика – Германия. Начало в 22:00

Япония – Испания. Начало в 22:00

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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