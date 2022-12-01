Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты и подробности матчей 1 декабря

Рассказываем о событиях 1 декабря на чемпионате мира в Катаре в матчах: Канада – Марокко, Хорватия – Бельгия, Коста-Рика – Германия и Япония – Испания
В четверг, 1 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре проходят четыре матча. В группе F сыграют Канада – Марокко и Хорватия – Бельгия, а в квартете E путевки в плей-офф распределятся во встречах Коста-Рика – Германия и Япония – Испания.
О матчах очередного игрового дня на чемпионате мира в Катаре в материале Olympics.
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Гол: Зиеш (4) - 0:1; Эн-Несери (23) - 0:2; Агер (40, в свои ворота) - 1:2
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