Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты и подробности матчей 26 ноября

Тунис – Австралия - 0:1 (0:1)

Гол: Дюк (23) - 0:1

Начало матча получилось не самым зрелищным, а первый удар по воротам состоялся только на 21-й минуте, когда игрок сборной Туниса Мохамед Дрегер запустил мяч в небеса. Правда, чуть ли не в следующей атаке был забит гол. И сделали это австралийцы – Крейг Гудвин получил мяч на левом фланге и сделал навесную передачу в штрафную. Дальше случился небольшой рикошет, после которого Митчелл Дюк умело подставил голову, технично переправив мяч в дальний угол ворот. Удар Дюка получился настолько удачным, что голкипер тунисцев просто не имел шансов спасти свои ворота. Интересно, что Австралия уже во второй раз на этом турнире открыла. Правда, в стартовом туре против Франции это закончилось для австралийцев крупным поражением, но на сей раз соперник оказался не таким грозным.

Пару опасных моментов африканская сборная создала в концовке первого тайма: сначала не забил все тот же Дрегер, а потом не реализовал свой шанс Юссеф Мсакни. После перерыва австралийцы, в основном, оборонялись, но Тунис был не слишком изобретателен. В итоге после двух матчей турнира в Катаре эта команда так и не не имеет в активе забитых голов. Австралия же одержала свою первую победу на чемпионатах мира с 2010 года. Перед встречей с Тунисом в Катаре ее безвыигрышная серия в финальных стадиях ЧМ достигла семи матчей, но теперь, наконец, прервалась. И команда Зеленого континента остается в борьбе за место в плей-офф.