Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты и подробности матчей 26 ноября

Рассказываем о событиях 26 ноября на чемпионате мира в Катаре в матчах: Тунис – Австралия, Польша – Саудовская Аравия, Франция – Дания и Аргентина – Мексика
В субботу, 26 ноября, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре проходят четыре матча. В группе С сыграют Польша – Саудовская Аравия и Аргентина – Мексика, а в расписании группы D значатся встречи Тунис – Австралия и Франция – Дания. О матчах очередного игрового дня на чемпионате мира в Катаре можно прочитать на Olympics. Превью матчей 26 ноября можно прочитать здесь.
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Голы: Зелиньски (39) - 1:0; Левандовски (82) - 2:0
Нереализованный пенальти: Аль Давсари (45+1)
Сборная Саудовской Аравии активно начала матч. Команда больше владела мячом и создала несколько неплохих моментов. К середине первого тайма сразу три игрока сборной Польши получили предупреждения, причем в одном из эпизодов бразильский арбитр Вилтон Сампайо вполне мог и удалить Мэтти Кэша, нарушение которого вполне тянуло на вторую желтую карточку. . Однако чуть ли не в первом же опасном подходе к воротам соперника поляки реализовали свой момент. Мяч забил Петр Зелиньски, использовавший передачу Роберта Левандовски. В концовке первого тайма футболисты Саудовской Аравии заработали пенальти и вполне могли отыграться. Однако Войцех Щенсны отразил и удар Аль Давсари с 11-метровой отметки в нижний угол, и повторный удар его партнера.
После перерыва команда Саудовской Аравии вновь завладела преимуществом. Однако до реальных голевых моментов дело не доходило, а поляки опасно контратаковали. Ближе к концу встречи азиатская команда раскрылась, чем и воспользовались их соперники. Левандовски наказал защитника сборной Саудовской Аравинн за ошибку и реализовал свой шанс. Интересно, что для 34-летнего нападающего это первый гол на чемпионатах мира, и после него он не сдержал эмоций и даже заплакал.
Гол: Дюк (23) - 0:1
Начало матча получилось не самым зрелищным, а первый удар по воротам состоялся только на 21-й минуте, когда игрок сборной Туниса Мохамед Дрегер запустил мяч в небеса. Правда, чуть ли не в следующей атаке был забит гол. И сделали это австралийцы – Крейг Гудвин получил мяч на левом фланге и сделал навесную передачу в штрафную. Дальше случился небольшой рикошет, после которого Митчелл Дюк умело подставил голову, технично переправив мяч в дальний угол ворот. Удар Дюка получился настолько удачным, что голкипер тунисцев просто не имел шансов спасти свои ворота. Интересно, что Австралия уже во второй раз на этом турнире открыла. Правда, в стартовом туре против Франции это закончилось для австралийцев крупным поражением, но на сей раз соперник оказался не таким грозным.
Пару опасных моментов африканская сборная создала в концовке первого тайма: сначала не забил все тот же Дрегер, а потом не реализовал свой шанс Юссеф Мсакни. После перерыва австралийцы, в основном, оборонялись, но Тунис был не слишком изобретателен. В итоге после двух матчей турнира в Катаре эта команда так и не не имеет в активе забитых голов. Австралия же одержала свою первую победу на чемпионатах мира с 2010 года. Перед встречей с Тунисом в Катаре ее безвыигрышная серия в финальных стадиях ЧМ достигла семи матчей, но теперь, наконец, прервалась. И команда Зеленого континента остается в борьбе за место в плей-офф.
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