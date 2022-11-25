Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты и подробности матчей 25 ноября

Уэльс – Иран - 0:2 (0:0)

Голы: Чешми (90+8) - 0:1, Резаян (90+11) - 0:2.

Команды с первых минут начали встречу в высоком темпе, стараясь не задерживать мяч в середине поля. Самой заметной фигурой на поле в стартовые 15 минут был правый полузащитник валлийцев Коннор Робертс, который сначала организовал опаснейший момент у чужих ворот, а затем у своих. В первом из этих эпизодов Кифер Мур после отличной нацеленной фланговой передачи Робертса не смог переиграть вратаря иранцев Хоссейна Хоссейни. А во втором – «обрез» валлийца на своей половине поля привел к контратаке сборной Ирана. Однако Сердар Азмун вместо удара по воротам из отличной позиции сделал совершенно лишнюю передачу на находившегося в офсайде Али Голизаде. В результате после анализа игровой ситуации системой VAR гол иранцев был отменен.

После ударного стартового отрезка игра успокоилась, и довольно продолжительное время она шла вообще без опасных моментов у ворот обеих команд. Лишь в начале второго тайма игра снова ожила, и как! Дважды с интервалом буквально в 10 секунд ворота сборной Уэльса спасали штанги – после ударов сначала Азмуна, а затем Голизаде. Во второй половине матча Иран был намного активнее, порой целыми игровыми отрезками доминируя на поле. Валлийский голкипер Уэйн Хеннесси в нескольких эпизодах буквально спас свою команду, а лидеры сборной Уэльса Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи буквально растворились на поле.

На 85-й минуте Хеннесси грубым фолом за пределами штрафной остановил прорыв к воротам иранца Мехди Тареми, и после очередной консультации с VAR арбитр показал голкиперу валлийцев красную карточку – первое удаление на чемпионате мира в Катаре! Характерно, что запасной вратарь Дэнни Уорд вышел на поле именно вместо проведшего совершенно неубедительный матч Рэмзи – сборной Уэльса стало уже совсем не до попыток что-то придумать в атаке.

Развязка наступила в самой концовке. На 8-й из первоначально добавленных девяти минут Иран все-таки реализовал свое численное преимущество. Защитник иранцев Роузбеж Чешми ударом с 24 метров в нижний угол пробил Уорда, а уже затем Рамин Резаян в контратаке наказал бросившихся отыгрываться валлийцев и подвел окончательный итог матча.