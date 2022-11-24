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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты и подробности матчей 24 ноября

Рассказываем о событиях 24 ноября на чемпионате мира в Катаре: Швейцария – Камерун, Уругвай – Республика Корея, Португалия – Гана и Бразилия – Сербия

3 мин автор Сергей Подушкин
disciplineФутбол
Granit Xhaka
(Фото © 2022 Getty Images)

В четверг, 24 ноября начемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре проходят четыре матча. В группе G играют Швейцария – Камерун и Бразилия – Сербия, в группе H встречаются Уругвай – Республика Корея и Португалия – Гана.Об играх пятого игрового дня на чемпионате мира в Катаре можно прочитать на Olympics. Превью матчей 24 ноября на чемпионате мира читайте здесь.

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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Уругвай – Республика Корея – 0:0 (идет первый тайм)

Швейцария – Камерун – 1:0 (0:0)

Гол: Эмболо (48) - 1:0.

В первой встрече пятого игрового дня обошлось без сенсаций. Швейцарцы изначально считались фаворитами матча, хотя дебют матча остался за Камеруном, создавшим несколько опасных моментов. Так, хорошие шансы в одной атаке упустили Брайан Мбемо и Карл Токо Экамби. Мбемо, как и Эрик Шупо-Мотинг, был особенно активен, но все же пробить Яна Зоммера камерунцы не смогли, хотя их быстрые прорывы к воротам соперника выглядели перспективно. Но ближе к перерыву швейцарцы активизировались. После навесов опасно били головой Брил Эльведи и Мануэль Аканджи, но мяч после их ударов немного разминулся со створом ворот.

Сразу после перерыва на 48-й минуте Брель Эмболо с роскошного паса Джердана Шакири открыл-таки счет. Примечательно, что Эмболо – уроженец Камеруна, швейцарское гражданство он получил восемь лет назад. После его гола камерунцы стали больше раскрываться, давая швейцарцам больше пространства и зон для контратак. Футболисты сборной Швейцарии упустили несколько хороших возможностей удвоить преимущество, однако и минимальная победа их вполне устроила. Что касается сборной Камеруна, то она после пропущенного гола явно сникла и продлила крайне неприятную для себя серию поражений в финальной части чемпионатов мира до восьми игр.

Брель Эмболо забил единственный мяч в игре Швейцарии и Камеруна
Брель Эмболо забил единственный мяч в игре Швейцарии и Камеруна (2022 Getty Images)

Португалия – Гана. Группа H. Начало в 19:00 мск

Бразилия – Сербия. Группа G. Начало в 22:00 мск

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