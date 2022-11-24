Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты и подробности матчей 24 ноября

Швейцария – Камерун – 1:0 (0:0)

Гол: Эмболо (48) - 1:0.

В первой встрече пятого игрового дня обошлось без сенсаций. Швейцарцы изначально считались фаворитами матча, хотя дебют матча остался за Камеруном, создавшим несколько опасных моментов. Так, хорошие шансы в одной атаке упустили Брайан Мбемо и Карл Токо Экамби. Мбемо, как и Эрик Шупо-Мотинг, был особенно активен, но все же пробить Яна Зоммера камерунцы не смогли, хотя их быстрые прорывы к воротам соперника выглядели перспективно. Но ближе к перерыву швейцарцы активизировались. После навесов опасно били головой Брил Эльведи и Мануэль Аканджи, но мяч после их ударов немного разминулся со створом ворот.

Сразу после перерыва на 48-й минуте Брель Эмболо с роскошного паса Джердана Шакири открыл-таки счет. Примечательно, что Эмболо – уроженец Камеруна, швейцарское гражданство он получил восемь лет назад. После его гола камерунцы стали больше раскрываться, давая швейцарцам больше пространства и зон для контратак. Футболисты сборной Швейцарии упустили несколько хороших возможностей удвоить преимущество, однако и минимальная победа их вполне устроила. Что касается сборной Камеруна, то она после пропущенного гола явно сникла и продлила крайне неприятную для себя серию поражений в финальной части чемпионатов мира до восьми игр.