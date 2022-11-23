Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты и подробности матчей 23 ноября

Рассказываем о событиях в матчах четвертого игрового дня на чемпионате мира в Катаре: Хорватия – Марокко, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика и Бельгия – Канада
В среду, 23 ноября, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре проходят четыре матча. В группе F уже сыграли Хорватия – Марокко, а позже пройдет матч Бельгия – Канада, а в группе E встретятся Германия – Япония и Испания – Коста-Рика.
О событиях четвертого игрового дня на чемпионате мира в Катаре в онлайн-режиме можно следить на Olympics.
Такого матча мало кто ожидал. Казалось, вице-чемпионы мира не должны испытать глобальных проблем в матче с Марокко. Однако африканская сборная с первых минут показала, что не отдаст без борьбы ни одного сантиметра поля. В матче действительно было очень много борьбы и мало самого футбола. Статистика подтверждает это: всего 4 удара в створ ворот от обеих команд за 90 минут - пока худший показатель на нынешнем чемпионате мира.
При этом хорваты явно старались показать максимум. Но игра у них не пошла с первых минут, особенно с точки зрения креатива. За него, помимо Луки Модрича, должен был отвечать полузащитник «Торино» Никола Влашич. Но вместо придумывания атак он, в основном, терял мяч и логично сел на скамейку запасных уже после первого тайма. Отчасти его замена наверняка связана и с повреждением, но вряд ли кто-то будет спорить, что в стартовую игру чемпионата мира Влашич не попал. Как, впрочем, и большинство других игроков группы атаки сборной Хорватии. После перерыва ничего не изменилось. Визуально показалось, что у Марокко было куда больше осмысленных атак. А по статистике - и больше ударов по воротам. Африканская команда точно проявила больше желания победить и уж точно не заслужила поражения. Так что итоговый результат 0:0 – уже третья нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре - вполне закономерен.
Голы: Гюндоган (33, с пенальти) - 1:0; Доан (75) - 1:1, Асано (83) - 1:2
Голы:
Голы:
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