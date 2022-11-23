Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты и подробности матчей 23 ноября

Хорватия – Марокко - 0:0

Такого матча мало кто ожидал. Казалось, вице-чемпионы мира не должны испытать глобальных проблем в матче с Марокко. Однако африканская сборная с первых минут показала, что не отдаст без борьбы ни одного сантиметра поля. В матче действительно было очень много борьбы и мало самого футбола. Статистика подтверждает это: всего 4 удара в створ ворот от обеих команд за 90 минут - пока худший показатель на нынешнем чемпионате мира.

При этом хорваты явно старались показать максимум. Но игра у них не пошла с первых минут, особенно с точки зрения креатива. За него, помимо Луки Модрича, должен был отвечать полузащитник «Торино» Никола Влашич. Но вместо придумывания атак он, в основном, терял мяч и логично сел на скамейку запасных уже после первого тайма. Отчасти его замена наверняка связана и с повреждением, но вряд ли кто-то будет спорить, что в стартовую игру чемпионата мира Влашич не попал. Как, впрочем, и большинство других игроков группы атаки сборной Хорватии. После перерыва ничего не изменилось. Визуально показалось, что у Марокко было куда больше осмысленных атак. А по статистике - и больше ударов по воротам. Африканская команда точно проявила больше желания победить и уж точно не заслужила поражения. Так что итоговый результат 0:0 – уже третья нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре - вполне закономерен.