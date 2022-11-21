Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты и подробности матчей 21 ноября

Англия – Иран - 6:2 (3:0)

Голы: Беллингем (35) - 1:0, Сака (43) - 2:0, Стерлинг (45+1) - 3:0, Сака (62) - 4:0, Тареми (65) - 4:1, Рэшфорд (71) - 5:1, Грилиш (90) - 6:1, Тереми (90+13, с пенальти) - 6:2.

В своем стартовом матче чемпионата мира-2002 сборная Англии очень уверенно переиграла команду Ирана. Ключевым отрезком встречи стала концовка первого тайма, когда в течение 11 минут англичане провели в ворота соперников три гола. Первый из них ударом головой забил 19-летний Джуд Беллингем, для которого этот мяч стал первым в составе национальной сборной. После этого Беллингем занял второе место в списке самых самых молодых игроков, забивавших мячи в составе сборной Англии на чемпионатах мира – после Майкла Оуэна на ЧМ-1998. Дублем в составе англичан отметился Букайо Сака, забивший два красивых мяча – в концовке первого тайма техничным ударом с полулета, а во второй половине игры после эффектных индивидуальных действий в штрафной соперника.

В сборной Ирана оба мяча провел нападающий «Порту» Мехди Тареми, который сначала ударом под перекладину завершил быструю контратаку, а уже в компенсированное время реализовал пенальти.

Уникальным событием этого матча стали 27 компенсированных минут, добавленных к основному времени главным арбитром Рафаэлом Клаусом из Бразилии. 14 из них были добавлены к первому тайму из-за паузы, возникшей в дебюте встречи после травмы вратаря сборной Ирана Алирезы Бейриванда, потребовавшей его замены на Сейеда Хоссейна. Еще 13 минут были добавлены арбитром ко второй половине игры, хотя поводы для столь длительной компенсации уже были не столь очевидны.