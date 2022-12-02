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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты и подробности матчей 2 декабря

Рассказываем о событиях 2 декабря на чемпионате мира в Катаре в матчах: Гана – Уругвай, Республика Корея – Португалия, Сербия – Швейцария и Камерун – Бразилия

2 мин автор Сергей Подушкин
disciplineФутбол
ghana3
(Фото © 2022 Getty Images)

В пятницу,  декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут заключительные четыре матча группового этапа и определятся все участники плей-офф. В группе G в 18.00 по московскому времени сыграют Гана – Уругвай и Республика Корея – Португалия , а в группе H в 22.00 встретятся Сербия – Швейцария и Камерун – Бразилия .

О матчах очередного игрового дня на чемпионате мира в Катаре читайте в материале Olympics.

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О ситуациях в группах и раскладах перед матчами читайте

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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