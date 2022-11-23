Чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре. Матчи 24 ноября: что ждать и где смотреть 

В пятый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча. В четверг, 24 ноября, проведут свои первые встречи на турнире команды групп G и H, в том числе Португалия во главе с Криштиану Роналду и Бразилия с Неймаром. Матчи Швейцарии и Камеруна, а также Уругвая и Республики Кореи также представляют немалый интерс с точки зрения борьбы за выход в плей-офф.

Olympics представляет анонс матчей 24 ноября.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Швейцария – Камерун. Группа G. Начало в 13:00 мск. Стадион «Эль-Джануб»

Швейцарцы на трех из последних четырех чемпионатов мира выходили в плей-офф. Сделали они это и в 2018-м, причем в почти точно такой же группе с Бразилией и Сербией. Вот только вместо Камеруна была Коста-Рика. Нельзя сказать, что Швейцария располагает яркими звездами, но Гранит Джака из «Арсенала» и Мануэль Аканджи из «Манчестер Сити», что называется, на слуху. К тому же у швейцарцев есть прекрасный вратарь Ян Зоммер, а оборона при главном тренере Мурате Якине превратила ворота и вовсе в неприступную крепость - только два пропущенных мяча в восьми матчах квалификации. В трех последних матчах Лиги Наций летом и осенью швейцарцы обыграли Португалию, Испанию и Чехию, что говорит о многом. Правда, в последнем контрольном мачте они неожиданно уступили Гане. Первым соперником Швейцарии на ЧМ-2022 станет еще одна африканская сборная, причем Камерун добыл путевку в Катар с гигантским трудом, в самой концовке овертайма ответной игры с Алжиром. Впрочем, камерунцы во главе со знаменитым экс-футболистом Ригобером Сонгом все равно считаются аутсайдерами группы. Во-первых, они не выходили в плей-офф ЧМ с 1990 года. Во-вторых, несмотря на наличие таких ярких игроков, как, в частности, голкипер Андре Онана из «Интера» и Эрик Шупо-Мотинг из «Баварии», тактически камерунцы уступают тем же швейцарцам.