Чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре. Матчи 24 ноября: что ждать и где смотреть 

24 ноября на чемпионате мира в Катаре сыграют Швейцария – Камерун, Уругвай – Республика Корея, Португалия – Гана и Бразилия – Сербия
В пятый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча. В четверг, 24 ноября, проведут свои первые встречи на турнире команды групп G и H, в том числе Португалия во главе с Криштиану Роналду и Бразилия с Неймаром. Матчи Швейцарии и Камеруна, а также Уругвая и Республики Кореи также представляют немалый интерс с точки зрения борьбы за выход в плей-офф.
Olympics представляет анонс матчей 24 ноября.
Швейцарцы на трех из последних четырех чемпионатов мира выходили в плей-офф. Сделали они это и в 2018-м, причем в почти точно такой же группе с Бразилией и Сербией. Вот только вместо Камеруна была Коста-Рика. Нельзя сказать, что Швейцария располагает яркими звездами, но Гранит Джака из «Арсенала» и Мануэль Аканджи из «Манчестер Сити», что называется, на слуху. К тому же у швейцарцев есть прекрасный вратарь Ян Зоммер, а оборона при главном тренере Мурате Якине превратила ворота и вовсе в неприступную крепость - только два пропущенных мяча в восьми матчах квалификации. В трех последних матчах Лиги Наций летом и осенью швейцарцы обыграли Португалию, Испанию и Чехию, что говорит о многом. Правда, в последнем контрольном мачте они неожиданно уступили Гане. Первым соперником Швейцарии на ЧМ-2022 станет еще одна африканская сборная, причем Камерун добыл путевку в Катар с гигантским трудом, в самой концовке овертайма ответной игры с Алжиром. Впрочем, камерунцы во главе со знаменитым экс-футболистом Ригобером Сонгом все равно считаются аутсайдерами группы. Во-первых, они не выходили в плей-офф ЧМ с 1990 года. Во-вторых, несмотря на наличие таких ярких игроков, как, в частности, голкипер Андре Онана из «Интера» и Эрик Шупо-Мотинг из «Баварии», тактически камерунцы уступают тем же швейцарцам.
Двукратные чемпионы мира из сборной Уругвая фактически открывают в 2022 году новую главу, ведь в ноябре 2021-го с поста главного тренера за слабые результаты был уволен легендарный Оскар Табарес, возглавлявший национальную команду 16 лет. При новом наставнике Диего Алонсо уругвайцы выдали в нынешнем году все квалификационные матчи к ЧМ-2022, заняв третье место в отборе после Бразилии и Аргентины. По-прежнему в строю харизматичные лидеры-ветераны - форварды Луис Суарес и Эдинсон Кавани, но есть и молодые звезды вроде 23-летнего нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса. В заявке также много других представителей топ-чемпионатов и топ-клубов, хотя тот же защитник «Барселоны» Рональд Араухо после операции на бедре, скорее всего, пропустит весь групповой этап и сможет помочь сборной только в плей-офф.
Что ж, ургувайцы вполне способны выйти из группы. Они хороши индивидуально, но при этом их всегда отличала тактическая гибкость и дисциплина. В 2018 году уругвайцы добрались до четвертьфинала и сейчас мечтают превзойти этот результат, но при этом недооценки оппонентов нет и в помине. Так, полузащитник сборной Уругвая Лукас Торрейра назвал команду Республики Корея агрессивным соперником. Корейская сборная действительно весьма дисициплинированна и прагматичная, в товарищеских матчах перед ЧМ она с одинаковым счетом 1:0 обыграла Камерун и Исландию. На двух последних чемпионатах мира она не вышла из группы, хотя победа над Германией в 2018 году впечатлила многих. Одним из авторов голов в той встрече стал Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», чье участие в ЧМ-2022 было под вопросом из-за травмы глаза. Но Сон успел восстановиться.
Португалия входит в список претендентов на высокие места, однако в отличие от чемпионата Европы (победа в 2016 году) особых успехов на ЧМ Криштиану Роналду и его партнеры в последние годы не добивались. Так, в 2014 году они не вышли из группы, а в 2018-м вылетели в 1/8 финала. На сей раз дополнительное давление на Криштиану наверняка оказывает болезненный разрыв контракта с «Манчестер Юнайтед», случившийся буквально на днях. Так что матч с Ганой 37-летний суперфорвард начнет в статусе свободного агента. Хотя, возможно, это только добавит Криштиану мотивации. Сам Роналду уверяет, что команда находится в прекрасной форме, а он будет рад, если Португалия выиграет мундиаль даже без его голов. Но голы наверняка будут.
Из звезд сборной Ганы отметим Мохаммеда Кудуса из «Аякса», а также Иньякки Уильямса из «Атлетика». Путь на ЧМ-2022 получился для ганцев непростым, но, по крайней мере, в отличие от ЧМ-2018 им удалось пройти отбор. Нельзя сказать, что Гана в последнее время показывала яркий футбол, но способна создать соперникам проблемы. Хотя на руку Роналду и его партнеров будут травмы сразу двух ведущих вратарей африканской сборной перед ЧМ.
Подробнее о сборной Португалии на чемпионате мира – 2022 читайте здесь.
Подробности о предстоящем матче читайте здесь
Все матчи 24 ноября в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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