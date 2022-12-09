Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: кто вышел в 1/2? Все участники полуфиналов

Рассказываем, кто сыграет в полуфиналах ЧМ-2022
20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап проходит с 20 по 2 декабря, плей-офф — с 3 по 14 декабря. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022.
Olympics рассказывает, какие команды сыграют в полуфиналах турнира 13 и 14 декабря.
ПО ТЕМЕ:
|Первая команда
|Вторая команда
|Первый полуфинал
|🇳🇱 Нидерланды / 🇦🇷 Аргентина
|🇭🇷 Хорватия
|Второй полуфинал
|🇫🇷 Франция / 🏴 Англия
|🇲🇦 Марокко / 🇵🇹 Португалия
🇭🇷 Хорватия — 🇧🇷 Бразилия | 1:1 (4:2 — пенальти) | Видеообзор | Обзор матча
22:00 Победитель 2-го четвертьфинала — Победитель 1-го четвертьфинала (🇭🇷 Хорватия)
22:00 Победитель 4-го четвертьфинала — Победитель 3-го четвертьфинала
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