Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: кто вышел в 1/2? Все участники полуфиналов

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап проходит с 20 по 2 декабря, плей-офф — с 3 по 14 декабря. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022.

Olympics рассказывает, какие команды сыграют в полуфиналах турнира 13 и 14 декабря.

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