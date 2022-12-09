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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: кто вышел в 1/2? Все участники полуфиналов

Рассказываем, кто сыграет в полуфиналах ЧМ-2022 

2 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
Dominik Livakovic of Croatia celebrates the win via a penalty shootout during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between Croatia and Brazil at Education City Stadium on December 09, 2022 in Al Rayyan, Qatar. 
(Фото © 2022 Getty Images)

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап проходит с 20 по 2 декабря, плей-офф — с 3 по 14 декабря. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022.

Olympics рассказывает, какие команды сыграют в полуфиналах турнира 13 и 14 декабря.

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Участники полуфиналов | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре
Первая командаВторая команда
Первый полуфинал🇳🇱 Нидерланды / 🇦🇷 Аргентина🇭🇷 Хорватия
Второй полуфинал🇫🇷 Франция / 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия🇲🇦 Марокко / 🇵🇹 Португалия

Четвертьфиналы | Результаты | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

1-й четвертьфинал | 9 декабря | 18:00

🇭🇷 Хорватия — 🇧🇷 Бразилия | 1:1 (4:2 — пенальти) | Видеообзор | Обзор матча

  • 105+1' 🇧🇷 Неймар (Бразилия)
  • 116' 🇭🇷 Петкович (Хорватия)

Полуфиналы | Расписание | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

13 декабря (вторник)

22:00 Победитель 2-го четвертьфинала — Победитель 1-го четвертьфинала (🇭🇷 Хорватия)

14 декабря (среда)

22:00 Победитель 4-го четвертьфинала — Победитель 3-го четвертьфинала

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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