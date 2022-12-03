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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: кто вышел в 1/4? Все участники четвертьфиналов

Рассказываем, кто сыграет в четвертьфиналах ЧМ-2022 

2 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
GettyImages-1446511057
(Фото © 2022 Getty Images)

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап проходит с 20 по 2 декабря, плей-офф — с 3 по 14 декабря. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022.

Olympics рассказывает, какие команды сыграют в четвертьфиналах турнира.

ПО ТЕМЕ:

Четвертьфиналы | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Участники четвертьфиналов | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре
Первая командаВторая команда
Четвертьфинал 1🇯🇵 Япония / 🇭🇷 Хорватия🇧🇷 Бразилия / 🇰🇷 Южная Корея
Четвертьфинал 2🇳🇱 Нидерланды🇦🇷 Аргентина / 🇦🇺 Австралия
Четвертьфинал 3🇫🇷 Франция / 🇵🇱 Польша🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия / 🇸🇳 Сенегал
Четвертьфинал 4🇲🇦 Марокко / 🇪🇸 Испания 🇵🇹 Португалия / 🇨🇭 Швейцария

1/8 финала | Расписание | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

1-я 1/8 финала | 3 декабря | 18:00

Обзор матча

🇳🇱 Нидерланды — 🇺🇸 США | 3:1

  • 9' 🇳🇱 Депай (Нидерланды)
  • 45+1' 🇳🇱 Блинд (Нидерланды)
  • 76' 🇺🇸 Райт (США)
  • 81'🇳🇱 Дюмфрис (Нидерланды)

Четвертьфиналы | Расписание | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

9 декабря (пятница)

  • 18:00 Победитель 5-й ⅛ финала — Победитель 6-й ⅛ финала (1-й четвертьфинал)
  • 22:00 Победитель 1-й ⅛ финала (🇳🇱 Нидерланды) — Победитель 2-й ⅛ финала (2-й четвертьфинал)

10 декабря (суббота)

  • 18:00 Победитель 7-й ⅛ финала — Победитель 8-й ⅛ финала (3-й четвертьфинал)
  • 22:00 Победитель 4-й ⅛ финала — Победитель 3-й ⅛ финала (4-й четвертьфинал)

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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