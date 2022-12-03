Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: кто вышел в 1/4? Все участники четвертьфиналов

Рассказываем, кто сыграет в четвертьфиналах ЧМ-2022
20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап проходит с 20 по 2 декабря, плей-офф — с 3 по 14 декабря. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022.
Olympics рассказывает, какие команды сыграют в четвертьфиналах турнира.
ПО ТЕМЕ:
|Первая команда
|Вторая команда
|Четвертьфинал 1
|🇯🇵 Япония / 🇭🇷 Хорватия
|🇧🇷 Бразилия / 🇰🇷 Южная Корея
|Четвертьфинал 2
|🇳🇱 Нидерланды
|🇦🇷 Аргентина / 🇦🇺 Австралия
|Четвертьфинал 3
|🇫🇷 Франция / 🇵🇱 Польша
|🏴 Англия / 🇸🇳 Сенегал
|Четвертьфинал 4
|🇲🇦 Марокко / 🇪🇸 Испания
|🇵🇹 Португалия / 🇨🇭 Швейцария
🇳🇱 Нидерланды — 🇺🇸 США | 3:1
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