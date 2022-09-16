Чемпионат мира по футболу в Катаре — 2022. Группа A | Состав и расписание. Кто сыграет со сборными Нидерландов и Сенегала?

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. В турнире будут участвовать 32 команды, которые сыграют в восьми группах.

Olympics рассказывает, кто сыграет в группе А.

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Составы всех групп и полное расписание

Состав | Группа А | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

🇶🇦 Катар

🇪🇨 Эквадор

🇸🇳 Сенегал

🇳🇱 Нидерланды

Расписание | Группа А | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Время указано местное (Доха, Катар, GMT+3)

20 ноября (воскресенье)

Группа А

19:00 🇶🇦 Катар — 🇪🇨 Эквадор

21 ноября (понедельник)

Группа А

19:00 🇸🇳 Сенегал — 🇳🇱 Нидерланды

25 ноября (пятница)

Группа А

16:00 🇶🇦 Катар — 🇸🇳 Сенегал

🇶🇦 Катар — 🇸🇳 Сенегал 19:00 🇳🇱 Нидерланды — 🇪🇨 Эквадор

29 ноября (вторник)

Группа А

18:00 🇳🇱 Нидерланды — 🇶🇦 Катар

🇳🇱 Нидерланды — 🇶🇦 Катар 18:00 🇪🇨 Эквадор — 🇸🇳 Сенегал

Расписание | Плей-офф | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

3 декабря (суббота)

⅛ финала

18:00 1 место группы А — 2 место группы В (1-я ⅛ финала)

1 место группы А — 2 место группы В (1-я ⅛ финала) 22:00 1 место группы С — 2 место группы D (2-я ⅛ финала)

4 декабря (воскресенье)

⅛ финала

18:00 1 место группы D — 2 место группы C (3-я ⅛ финала)

1 место группы D — 2 место группы C (3-я ⅛ финала) 22:00 1 место группы B — 2 место группы A (4-я ⅛ финала)

5 декабря (понедельник)

⅛ финала

18:00 1 место группы E — 2 место группы F (5-я ⅛ финала)

1 место группы E — 2 место группы F (5-я ⅛ финала) 22:00 1 место группы G — 2 место группы H (6-я ⅛ финала)

6 декабря (вторник)

⅛ финала

18:00 1 место группы F — 2 место группы E (7-я ⅛ финала)

1 место группы F — 2 место группы E (7-я ⅛ финала) 22:00 1 место группы H — 2 место группы G (8-я ⅛ финала)

9 декабря (пятница)

Четвертьфиналы

18:00 Победитель 5-й ⅛ финала — Победитель 6-й ⅛ финала (1-й четвертьфинал)

Победитель 5-й ⅛ финала — Победитель 6-й ⅛ финала (1-й четвертьфинал) 22:00 Победитель 1-й ⅛ финала — Победитель 2-й ⅛ финала (2-й четвертьфинал)

10 декабря (суббота)

Четвертьфиналы

18:00 Победитель 7-й ⅛ финала — Победитель 8-й ⅛ финала (3-й четвертьфинал)

Победитель 7-й ⅛ финала — Победитель 8-й ⅛ финала (3-й четвертьфинал) 22:00 Победитель 4-й ⅛ финала — Победитель 3-й ⅛ финала (4-й четвертьфинал)

13 декабря (вторник)

Полуфиналы

22:00 Победитель 2-го четвертьфинала — Победитель 1-го четвертьфинала

14 декабря (среда)

Полуфиналы

22:00 Победитель 4-го четвертьфинала — Победитель 3-го четвертьфинала

17 декабря (суббота)

🥉 18:00 Матч за третье место

18 декабря (воскресенье)

🥇🥈 18:00 Финал

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