Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: где и когда смотреть матч открытия турнира

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче открытия турнира сыграют сборные Катара и Эквадора. Также в первый день турнира запланирована красочная церемония с выступлением звезд сцены, которая начнется в 18.00 по московскому времени.

Как пройдет церемония открытия ЧМ-2022

Организаторы обещают грандиозную шоу-программу с привлечением звезд. Церемония начнется ровно за час до стартового свистка матча.

Более подробно о церемонии читайте здесь.

Кто сыграет в матче открытия турнира

Интересно, что изначально это мог стать первый чемпионат мира в 21 веке, когда в дебютной игре не участвовала страна-хозяйка. По первоначальному плану в матче открытия должны были сыграть Сенегал и Нидерланды, встречу запланировали на 21 ноября. Однако в августе ФИФА изменила свое решение и поставила единственный вынесенный матч на 20-е. Именно в нем сыграют Катар и Эквадор.

Команда Эквадора – фаворит матча ввиду класса ее футболистов. Многие из них играют в основных составах сильных европейских клубов. Например, главная звезда Эннер Валенсия выступал за «Вест Хэм» и «Эвертон», а сейчас один из лучших бомбардиров «Фенербахче». Также он рекордсмен по количеству голов за сборную.

Еще несколько интересных фактов: Катар и Эквадор встречались только раз за всю историю. В 2018 году в товарищеском матче команды забили друг другу целых 7 голов и создали кучу опасных моментов. Тогда победили катарцы со счетом 4:3.

Для эквардорцев ЧМ-2022 станет четвертым в истории. Именно столько раз они пробивались в финальную часть. Лучшего результата команда добилась в 2006 году, когда дошла до четвертьфинала. При этом для Катара это первый случай, когда команда сыграет в групповом этапе финального турнира. Сборная действительно спрогрессировала за последние годы. В 2019-м даже выиграла первый титул: в решающем матче в ОАЭ был завоеван Кубок Азии. Так что сборную страны-хозяйки турнира точно не стоит недооценивать.

Основные даты ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. С 20 ноября по 2 декабря будет сыгран групповой этап, а уже 3 декабря начнется плей-офф. С 3 по 6 декабря состоятся матчи 1/8 финала, с 9 по 10 декабря – матчи 1/4 финала, с 13 по 14 декабря – матчи 1/2 финала, 17 декабря пройдет поединок за третье место, а 18 декабря нас ожидает финал.

Полное расписание матчей и состав групп можно посмотреть здесь.

Где смотреть церемонию открытия ЧМ-2022 и матчи турнира?

Церемонию открытия чемпионата мира в 18.00 мск и матч Катар – Эквадор в 19.00 мск 20 ноября в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Также там будут доступны большинство матчей группового этапа и матч плей-офф.