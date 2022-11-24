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Чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре. Форма сборных: от традиций и ретро до ярких экспериментов

Некоторые команды ЧМ-2022 выбрали достаточно привычные для себя цвета и рисунки, в то время как другие пошли на эксперименты

4 мин автор Сергей Бурый
disciplineФутбол
GettyImages-1444172782
(Фото © Ryan Pierse)
Чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре набирает обороты, а сборные появляются на поле в формах, над которыми трепетно работали множество дизайнеров. Кто-то выбрал стандартные варианты, иные пошли на эксперименты. Olympics смотрит, что из этого получилось. Начнем, конечно, с хозяев чемпионата, отметим интересные новшества, а в финале перечислим сборные, выбравшие довольно стандартные для себя варианты экипировки.
Сборная Катара в стартовом матче ЧМ-2022 против Эквадора
Сборная Катара в стартовом матче ЧМ-2022 против Эквадора (2022 Getty Images)

Катар

Для домашней формы были выбраны традиционные темно-бордовые цвета флага. Выездная более экспериментальная, в ней отдают дань важным для страны образам: пустыням и ныряльщикам за жемчугом.

Нидерланды

Иногда они возвращаются! Нидерланды приехали после пропуска предыдущего ЧМ, чтобы доказать всем, как здорово они играют в футбол. Форма довольно стандартная, оранжевая и синяя, но спустя восемь лет выглядит все равно ярко.

Сенегал

А вот и украшения! Сенегальцы украсили форму шевронами в национальных цветах — зеленом, желтом и красном.

Англия

Отпечатки льва и отсылки к классическому британскому хэви-метал — у Англии очень интересный стиль с градиентным рисунком вплоть до рукавов.

В стартовом матче ЧМ-2022 Англия победила Иран
В стартовом матче ЧМ-2022 Англия победила Иран (2022 Getty Images)

Уэльс

А вот Уэльс выбрал красные и белые цвета. Когда на поле против этой сборная выйдет Англия, они будут выглядеть абсолютно контрастно.

Иран

Эта команда обратилась и к важным проблемам для всего человечества. На форме есть рисунок азиатского гепарда, который находится под угрозой исчезновения.

Аргентина

На небольшие эксперименты пошла сборная Аргентины. Домашная форма — традиционная небесно-голубая, в то время как гостевую решено было окрасить в фиолетовый вместо традиционного темно-синего. Также форма отсылает нас к теме борьбы за равноправие.

Мексика

У мексиканцев стандартная домашняя форма, однако в гостевой присутствуют акцтекские мотивы, что делает ее более интересной. Здесь отметим и новую эмблемы, и возвращение к зеленому, и отсылку к божествам.

Польша

Гнездо и перья белого орла — как вам такой ход? Польша немного поэкспериментировала с домашней формой.

Саудовская Аравия

Было бы странно для такой жаркой страны, как Саудовская Аравия, не «‎прожарить» свою форму солнцем и пальмами. Что они и сделали. Судя по результату команды в первом туре, с формой во всех смыслах не прогадали.‎

Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину со счетом 2:1 
Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину со счетом 2:1  (2022 Getty Images)

Тунис

Форма команды украшена графикой, вдохновленной сюжетам из жизни легендарного Ганнибала.

Австралия

А австралийцы вдохновлялись цветком золотой акации.

Испания

Более темный, чем обычно, домашний оттенок формы. Для выездных игр выбран дизайн в духе ретро. Похоже, соскучились испанцы по победам, которые были, конечно, не в ретро-времена, а еще недавно, но болельщики уже стали о них потихоньку забывать.

Япония

Синий цвет, украшение в виде оригами — Япония прекрасно смотрится на поле, и это касается не только униформы.

Марокко

Цвета домашнего флага на домашней футболке и мозаика с местным колоритом на гостевой — наблюдаем интересные решения в форме Марокко

Бразилия

В форме Бразилии обратил на себ внимание отпечаток ягуара. Да и желтый получился очень яркий. Бразилия на этом чемпионате планирует вгрызаться в каждую победу и быть яркой на поле.

Сербия

У сербов интересно смотрятся золотые штрихи на домашней и выездной формах. В фавориты Сербия явно не входит, но, похоже, сами футболисты считают иначе.

Уругвай

Форма с пуговицами! А почему нет, это любопытно. В остальном все довольно привычно — небесно-голубой домашний и белый гостевой. В таких цветах Уругвай хочет добраться до медалей ЧМ.

Уругвай в матче против Республики Корея
Уругвай в матче против Республики Корея (Stu Forster)

Эквадор, Франция, Дания, Германия, Коста-Рика, Бельгия, Хорватия, Канада, Швейцария, Камерун, Португалия, Республика Корея, Гана

Эквадор выбрал желтые цвета, как и Бразилия. Действующие чемпионы мира из Франции предпочли темно-синий домашний колор и белую выездную форму. Датчане тоже решили особо не выдумывать, выбрав базовые цветы. То же самое можно сказать и о немцах. У Коста-Рики увидим красные майки с синей отделкой. Бельгия решила украсить форму огоньком, ну а хорваты не изменяют культовым красно-белым квадратам.

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