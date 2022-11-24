Чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре. Форма сборных: от традиций и ретро до ярких экспериментов

Катар

Для домашней формы были выбраны традиционные темно-бордовые цвета флага. Выездная более экспериментальная, в ней отдают дань важным для страны образам: пустыням и ныряльщикам за жемчугом.

Нидерланды

Иногда они возвращаются! Нидерланды приехали после пропуска предыдущего ЧМ, чтобы доказать всем, как здорово они играют в футбол. Форма довольно стандартная, оранжевая и синяя, но спустя восемь лет выглядит все равно ярко.

Сенегал

А вот и украшения! Сенегальцы украсили форму шевронами в национальных цветах — зеленом, желтом и красном.

Англия

Отпечатки льва и отсылки к классическому британскому хэви-метал — у Англии очень интересный стиль с градиентным рисунком вплоть до рукавов.