Чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре. Форма сборных: от традиций и ретро до ярких экспериментов

Некоторые команды ЧМ-2022 выбрали достаточно привычные для себя цвета и рисунки, в то время как другие пошли на эксперименты
Для домашней формы были выбраны традиционные темно-бордовые цвета флага. Выездная более экспериментальная, в ней отдают дань важным для страны образам: пустыням и ныряльщикам за жемчугом.
Иногда они возвращаются! Нидерланды приехали после пропуска предыдущего ЧМ, чтобы доказать всем, как здорово они играют в футбол. Форма довольно стандартная, оранжевая и синяя, но спустя восемь лет выглядит все равно ярко.
А вот и украшения! Сенегальцы украсили форму шевронами в национальных цветах — зеленом, желтом и красном.
Отпечатки льва и отсылки к классическому британскому хэви-метал — у Англии очень интересный стиль с градиентным рисунком вплоть до рукавов.
А вот Уэльс выбрал красные и белые цвета. Когда на поле против этой сборная выйдет Англия, они будут выглядеть абсолютно контрастно.
Эта команда обратилась и к важным проблемам для всего человечества. На форме есть рисунок азиатского гепарда, который находится под угрозой исчезновения.
На небольшие эксперименты пошла сборная Аргентины. Домашная форма — традиционная небесно-голубая, в то время как гостевую решено было окрасить в фиолетовый вместо традиционного темно-синего. Также форма отсылает нас к теме борьбы за равноправие.
У мексиканцев стандартная домашняя форма, однако в гостевой присутствуют акцтекские мотивы, что делает ее более интересной. Здесь отметим и новую эмблемы, и возвращение к зеленому, и отсылку к божествам.
Гнездо и перья белого орла — как вам такой ход? Польша немного поэкспериментировала с домашней формой.
Было бы странно для такой жаркой страны, как Саудовская Аравия, не «прожарить» свою форму солнцем и пальмами. Что они и сделали. Судя по результату команды в первом туре, с формой во всех смыслах не прогадали.
Форма команды украшена графикой, вдохновленной сюжетам из жизни легендарного Ганнибала.
А австралийцы вдохновлялись цветком золотой акации.
Более темный, чем обычно, домашний оттенок формы. Для выездных игр выбран дизайн в духе ретро. Похоже, соскучились испанцы по победам, которые были, конечно, не в ретро-времена, а еще недавно, но болельщики уже стали о них потихоньку забывать.
Синий цвет, украшение в виде оригами — Япония прекрасно смотрится на поле, и это касается не только униформы.
Цвета домашнего флага на домашней футболке и мозаика с местным колоритом на гостевой — наблюдаем интересные решения в форме Марокко
В форме Бразилии обратил на себ внимание отпечаток ягуара. Да и желтый получился очень яркий. Бразилия на этом чемпионате планирует вгрызаться в каждую победу и быть яркой на поле.
У сербов интересно смотрятся золотые штрихи на домашней и выездной формах. В фавориты Сербия явно не входит, но, похоже, сами футболисты считают иначе.
Форма с пуговицами! А почему нет, это любопытно. В остальном все довольно привычно — небесно-голубой домашний и белый гостевой. В таких цветах Уругвай хочет добраться до медалей ЧМ.
Эквадор, Франция, Дания, Германия, Коста-Рика, Бельгия, Хорватия, Канада, Швейцария, Камерун, Португалия, Республика Корея, Гана
Эквадор выбрал желтые цвета, как и Бразилия. Действующие чемпионы мира из Франции предпочли темно-синий домашний колор и белую выездную форму. Датчане тоже решили особо не выдумывать, выбрав базовые цветы. То же самое можно сказать и о немцах. У Коста-Рики увидим красные майки с синей отделкой. Бельгия решила украсить форму огоньком, ну а хорваты не изменяют культовым красно-белым квадратам.
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