Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Бразилия – Сербия: что ждать и где смотреть 

В пятый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре состоится один из самых интригующих матчей всего первого тура. В четверг, 24 ноября, стартовую встречу в группе G проведут пентакампеоны из сборной Бразилии во главе с Неймаром, соперниками которых станет сборная Сербии. Olympics представляет анонс предстоящей встречи.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Бразилия – Сербия. Группа G. Начало в 22:00 мск. Cтадион «Лусаил»

Примечательно, что Бразилия и Сербия в официальных матчах играли всего однажды, зато на предыдущем чемпионате мира как раз на групповой стадии. Тогда в 2018 году бразильцы выиграли 2:0, а один из мячей забил Тиаго Силва, который и сейчас в обойме у Тите. По итогам группового этапа Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места и дошла до четвертьфинала, уступив там Бельгии, а Сербы финишировали в группе третьими позади еще и Швейцарии, также оказавшейся с ними в одной группе и на нынешнем ЧМ. В 2014-м в товарищеском матче сербы уступили бразильцам 0:1, но на сей раз очень надеются сотворить сенсацию и наиграть, как минимум, на ничью.

Определенные основания для этого есть - под руководством Драгана Стойковича, возглавившего команду в середине 2021 года, Сербия смотрится очень прилично. Да и состав у нее, достаточно мощный с классных исполнителями вроде Александара Митровича и Душана Тадича.

Хотя, конечно, Бразилия - это Бразилия. Пентакампеоны не выигрывали ЧМ уже 20 лет и мечтают прервать череду неудач. Главный тренер Тите находится у руля с 2016 года, главная звезда Неймар весьма мотивирован. Неймар уже заявил, что сыграет на ЧМ-2022 так, словно это будет его последний мундиаль. Добавим, что если он сделает в матче с сербами дубль, то сравняется по голам за бразильскую сборную с великим Пеле, у которого 77 забитых мячей.

Подробнее о сборной Бразилии на чемпионате мира – 2022 можно прочитать здесь

Подробнее о сборной Сербии на чемпионате мира – 2022 можно прочитать здесь