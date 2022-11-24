Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Матчи 25 ноября: что ждать и где смотреть 

Катар - Сенегал. Группа А. Начало в 16:00. Стадион «Аль Тумама»

Откровенно слабая игра команды хозяев в матче открытия ЧМ-2022 против Эквадора стала одним из разочарований первого тура групповой стадии чемпионата. Для сборной Катара встреча с Сенегалом – последний шанс зацепиться за борьбу за выход в плей-офф. Напомним, что пока единственным случаем в истории, когда хозяева не преодолевали барьер группового раунда остается чемпионат мира-2010 в ЮАР.

Сенегальцы достойно провели встречу первого тура против Нидерландов, уступив лишь в самой концовке. Проблемой команды остаются травмы. Потеряв еще до старта чемпионата мира своего безоговорочного лидера Садио Мане, уже по ходу стартовой встречи на турнире сборная Сенегала понесла еще две потери ключевых игроков – травмы получили Абду Диалло и Шейху Куяте. И если первый из них уже 23 ноября возобновил тренировки, то участие Куяте в игре с Катаром остается под большим вопросом.

Нидерланды - Эквадор. Группа А. Начало в 19:00. Международный стадион «Халифа»

В первом туре обе команды выиграли свои матчи, и победа в этой встрече может при определенных обстоятельствах обеспечить какой-то из них место в плей-офф и возможность официально стать первым участником 1/8 финала на нынешнем чемпионате мира. Эквадор в стартовой игре доказал, что вовсе не случайно преодолел очень сложный южноамериканский отбор на ЧМ-2022, оставив за бортом турнира в Катаре такие сильные сборные, как Колумбия и Перу. Травма автора дубля в ворота хозяев чемпионата мира Эннера Валенсии оказалась не слишком серьезной и почти наверняка не помешает ему сыграть против сборной Нидерландов.

Команда Луи ван Гала провела против Сенегала не слишком яркий матч, добившись успеха в значительной степени благодаря грубой ошибке на выходе голкипера соперника Эдуара Менди. Однако важнейшие три очка в ее активе теперь есть, и это наверняка психологически очень поможет сборной Нидерландов. А ее составу и длине скамейки могут позавидовать многие участники чемпионата мира.

Подробнее о сборной Нидерландов на чемпионате мира - 2022 можно прочитать здесь.