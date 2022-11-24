Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Матчи 25 ноября: что ждать и где смотреть 

25 ноября на чемпионате мира в Катаре состоятся четыре матча: Уэльс – Иран, Катар – Сенегал, Нидерланды – Эквадор, Англия - США
В пятницу, 25 ноября, в очередной игровой день чемпионата мира 2022 года по футболу пройдут четыре матча. Именно в этот день на турнире в Катаре начинается второй тур группового этапа, и команды, играющие в квартетах А и В, проведут свои вторые матчи. При этом сборные Англии, Нидерландов и Эквадора имеют шанс первыми среди участников чемпионата мира гарантировать себе выход в плей-офф.
Olympics представляет матчи чемпионата мира, которые состоятся 25 ноября.
В 1958 году, когда Уэльс единственный раз до турнира в Катаре играл в финальной стадии чемпионата мира, все три матча в группе валлийцы завершили вничью. Также ничейным исходом (1:1) завершился и их матч со сборной США в первом туре ЧМ-2022. Так что именно во встрече с откровенно слабо начавшим турнир Ираном у Гарета Бэйла и его партнеров появляется шанс прервать эту длящуюся сквозь десятилетия ничейную серию. При этом ситуация в группе такова, что в плане перспектив выхода в плей-офф значение для Уэльса может иметь не только результат встречи, но даже разница мячей. В игре со сборной США валлийцы не слишком ярко проявили себя в нападении, и именно второй матч группового турнира должен ответить на вопрос, было ли это следствием стартового волнения или же свидетельством наличия у них реальных проблем с организацией атаки.
Еще больше оснований реабилитироваться за неудачный матч первого тура есть у сборной Ирана, которая даже несмотря на крупное поражение от Англии (2:6) может вовсе не оказаться безнадежным аутсайдером группы. Так это или нет – определит именно матч с Уэльсом. Напомним, что форвард иранской команды Мехди Тареми с двумя забитыми мячами входит в текущий список лучших бомбардиров чемпионата мира.
Откровенно слабая игра команды хозяев в матче открытия ЧМ-2022 против Эквадора стала одним из разочарований первого тура групповой стадии чемпионата. Для сборной Катара встреча с Сенегалом – последний шанс зацепиться за борьбу за выход в плей-офф. Напомним, что пока единственным случаем в истории, когда хозяева не преодолевали барьер группового раунда остается чемпионат мира-2010 в ЮАР.
Сенегальцы достойно провели встречу первого тура против Нидерландов, уступив лишь в самой концовке. Проблемой команды остаются травмы. Потеряв еще до старта чемпионата мира своего безоговорочного лидера Садио Мане, уже по ходу стартовой встречи на турнире сборная Сенегала понесла еще две потери ключевых игроков – травмы получили Абду Диалло и Шейху Куяте. И если первый из них уже 23 ноября возобновил тренировки, то участие Куяте в игре с Катаром остается под большим вопросом.
В первом туре обе команды выиграли свои матчи, и победа в этой встрече может при определенных обстоятельствах обеспечить какой-то из них место в плей-офф и возможность официально стать первым участником 1/8 финала на нынешнем чемпионате мира. Эквадор в стартовой игре доказал, что вовсе не случайно преодолел очень сложный южноамериканский отбор на ЧМ-2022, оставив за бортом турнира в Катаре такие сильные сборные, как Колумбия и Перу. Травма автора дубля в ворота хозяев чемпионата мира Эннера Валенсии оказалась не слишком серьезной и почти наверняка не помешает ему сыграть против сборной Нидерландов.
Команда Луи ван Гала провела против Сенегала не слишком яркий матч, добившись успеха в значительной степени благодаря грубой ошибке на выходе голкипера соперника Эдуара Менди. Однако важнейшие три очка в ее активе теперь есть, и это наверняка психологически очень поможет сборной Нидерландов. А ее составу и длине скамейки могут позавидовать многие участники чемпионата мира.
Подробнее о сборной Нидерландов на чемпионате мира - 2022 можно прочитать здесь.
Англичане не испытали вообще никаких проблем в стартовом противостоянии со сборной Ирана, сыграв в не слишком характерном для них при главном тренере Гарете Саутгейте ярком атакующем стиле. Победа над американцами гарантирует команде Англии путевку в плей-офф уже после второго тура группового этапа, как это было с командой Саутгейта и на предыдущем чемпионате мира. На сей раз, когда турнир в Катаре проходит посередине напряженного футбольного сезона, эта гипотетическая возможность дать передышку лидерам команды в игре третьего тура приобретает особое значение. И матч против американцев в этом плане – ключевой.
Про сборную США можно сказать примерно то же самое, что чуть выше мы отмечали про Уэльс. После ничьей между этими сборными в стартовом матче турнира вполне вероятно, что для них будут иметь значение не только результаты двух оставшихся встреч, но и разница мячей. Так что нет сомнений, что команда США при любом сценарии встречи с англичанами будет бороться от первой до последней минуты. Добавим, что лидер американцев Кристиан Пулишич, отметившийся в первом туре блестящей голевой передачей, выступает за английский «Челси» и сыграет в этот вечер против нескольких своих одноклубников.
Подробнее о сборной Англии на чемпионате мира – 2022 читайте здесь.
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