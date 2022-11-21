Чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре. Тимоти Веа: сын обладателя «Золотого мяча» реализовал мечту отца

В своем первом матче на чемпионате мира 2022 года по футболу сборная США сыграла вничью с командой Уэльса – 1:1. Счет в этой встрече открыл выступающий за американскую сборную Тимоти Веа. Его отец Джордж Веа, ставший в 1995 году обладателем «Золотого мяча», ни разу в своей карьере не играл на чемпионатах мира, а его сын забил в первом же своем матче в финальной стадии ЧМ.

Джордж Веа является одним из двух обладателей «Золотого мяча», которые не играли в финальных стадиях чемпионатов мира. Другим был легендарный североирландский форвард Джордж Бест. Сделать это обоим помешало то, что, как сборная Северной Ирландии во времена Беста, так и команда Либерии, которую представлял Веа-старший, просто не могли отобраться в финальные стадии чемпионатов мира. Ближе всего к своей цели либерийцы с Веа в составе были в отборе на ЧМ-2002, когда в финальном турнире они лишь одно очко уступили сборной Нигерии, которая в итоге и поехала на турнир в Японию и Корею. После окончания карьеры Джордж Веа занялся политикой и в 2017 году был избран 25-м президентом Либерии.