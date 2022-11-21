Чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре. Тимоти Веа: сын обладателя «Золотого мяча» реализовал мечту отца

Первый гол сборной США в Катаре-2022 забил Тимоти Веа – сын обладателя «Золотого мяча» 1995 года Джорджа Веа, так ни разу и не сыгравшего на «мундиале»
В своем первом матче на чемпионате мира 2022 года по футболу сборная США сыграла вничью с командой Уэльса – 1:1. Счет в этой встрече открыл выступающий за американскую сборную Тимоти Веа. Его отец Джордж Веа, ставший в 1995 году обладателем «Золотого мяча», ни разу в своей карьере не играл на чемпионатах мира, а его сын забил в первом же своем матче в финальной стадии ЧМ.
Джордж Веа является одним из двух обладателей «Золотого мяча», которые не играли в финальных стадиях чемпионатов мира. Другим был легендарный североирландский форвард Джордж Бест. Сделать это обоим помешало то, что, как сборная Северной Ирландии во времена Беста, так и команда Либерии, которую представлял Веа-старший, просто не могли отобраться в финальные стадии чемпионатов мира. Ближе всего к своей цели либерийцы с Веа в составе были в отборе на ЧМ-2002, когда в финальном турнире они лишь одно очко уступили сборной Нигерии, которая в итоге и поехала на турнир в Японию и Корею. После окончания карьеры Джордж Веа занялся политикой и в 2017 году был избран 25-м президентом Либерии.
Его сын Тимоти Веа родился в 2000 году в Нью-Йорке, став по рождению гражданином США. После того, как начал заниматься футболом, он стал представлять именно американскую сборную, за которую играл на юношеском ЧМ-2017 для игроков в возрасте до 17 лет. В национальной сборной США Тимоти Веа дебютировал 27 марта 2018 года в возрасте 18 лет, и до ЧМ-2022 в его активе был лишь один гол в матчах за нее.
В 14 лет Тимоти Веа переехал в Европу, учился в академии ПСЖ, выступал за команды ПСЖ и «Селтик», а в настоящее время представляет французский «Лилль». В этом сезоне в шести матчах за свой клуб в чемпионате Франции Веа не забил ни одного мяча, зато на чемпионате мира отличился уже на 36-й минуте. Наверное, это очень символично, ведь в Катаре-2022 Тимоти Веа реализовал так и не сбывшуюся мечту своего легендарного отца выступить на главном футбольном турнире планеты.
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