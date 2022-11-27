Рассказываем о событиях 27 ноября на чемпионате мира в Катаре в матчах: Япония – Коста-Рика, Бельгия – Марокко, Хорватия – Канада и Испания – Германия
В воскресенье, 27 ноября, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в программе четыре матча. В группе E играют Япония – Коста-Рика и Испания – Германия, а в квартете F: Бельгия – Марокко и Хорватия – Канада.
О матчах очередного игрового дня на чемпионате мира в Катаре в материале Olympics.
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Голы: Сабири (73) – 0:1; Абухляль (90+3) – 0:2.
На стартовом отрезке матча ничто не предвещало поражения бронзовых призеров предыдущего чемпионата мира. Уже на пятой минуте Миши Батшуайи после паса Торгана Азара не реализовал выход один на один. Однако затем марокканцы нащупали слабое место бельгийской обороны – фланги. И Софьян Буфаль слева, и Хаким Зиеш справа раз за разом уходили от оппонентов благодаря преимуществу в скорости. Особенно выделялся полузащитник «Челси», дважды наносивший опасные удары по воротам Тибо Куртуа. С третьей попытки Зиеш открыл счет, однако «гол в раздевалку» был отменен после просмотра видеоповтора (игрок марокканцев попал в офсайд).
Во втором тайме атакующего порыва бельгийцев хватило на 25 минут. Самым активным в составе команды Роберто Мартинеса был вышедший на замену в перерыве Дрис Мертенс. Однако североафриканские футболисты уверенно сдерживали атаки соперника. В одной из контратак марокканцы заработали штрафной близко к лицевой линии поля. Нападающий «Сампдории» Абдельхамид Сабири исполнил полуудар-полунавес, а Куртуа рано рванул на выход и пропустил несложный мяч в ближний, «вратарский» угол.
Тренерский штаб Бельгии пошел ва-банк: на поле появился даже не долечивший до конца травму Ромелу Лукаку. Однако результат получился обратным: свежий Закария Абухляль убежал в контратаку и поставил в матче точку.
Гол: Фуллер (81) – 0:1.
В абсолютно равной и ничейной игре, не изобиловавшей опасными моментами, команда Луиса Фернандо Суареса сумела реализовать свой единственный шанс. Капитан сборной Японии Майя Йосида замешкался у своей штрафной, мяч подобрал Кейшер Фуллер, который нанес не очень сильный удар в дальний верхний угол. Вратарь Сюити Гонда среагировал слишком поздно.
После пропущенного гола японские футболисты, большую часть игрового времени до этого катавшие мяч поперек поля и пару раз наносившие удары с потенциально опасных штрафных на трибуны, активизировались и предприняли попытку финального штурма. Однако в сутолоке в штрафной площади костариканцев класс продемонстрировал Кейлор Навас – вратарь ПСЖ сумел отразить опасный удар с расстояния в несколько метров. В добавленное к основному времени матча японцы до реальных моментов дело так и не довели.
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