В воскресенье, 27 ноября, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в программе четыре матча. В группе E играют Япония – Коста-Рика и Испания – Германия, а в квартете F: Бельгия – Марокко и Хорватия – Канада.

О матчах очередного игрового дня на чемпионате мира в Катаре в материале Olympics.

Для обновления результатов нажмите Сtrl + F5 (Windows) или зажмите Shift и нажмите в браузере кнопку «Обновить» (MacOs).