Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты и подробности матчей 22 ноября

Рассказываем о событиях в матчах третьего игрового дня на чемпионате мира в Катаре: Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша и Франция – Австралия
Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в программе четыре матча. В группе C играют Аргентина – Саудовская Аравия, а также Мексика – Польша. В квартете D: Дания – Тунис и Франция – Австралия.
О событиях третьего игрового дня на чемпионате мира в Катаре в материале Olympics.
Голы: Месси (10, с пенальти) - 1:0, Аль Шехри (48) - 1:1, Аль Давсари (
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