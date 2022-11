Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты и подробности матчей 22 ноября

Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в программе четыре матча. В группе C играют Аргентина – Саудовская Аравия, а также Мексика – Польша. В квартете D: Дания – Тунис и Франция – Австралия.

Больше от

You May Like