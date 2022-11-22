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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты и подробности матчей 22 ноября

Рассказываем о событиях в матчах третьего игрового дня на чемпионате мира в Катаре: Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша и Франция – Австралия

2 мин автор Леонид Мужикбаев
disciplineФутбол
GettyImages-1443508881
(Фото © 2022 Getty Images)

Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в программе четыре матча. В группе C играют Аргентина – Саудовская Аравия, а также Мексика – Польша. В квартете D: Дания – Тунис и Франция – Австралия.

О событиях третьего игрового дня на чемпионате мира в Катаре в материале Olympics.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Аргентина – Саудовская Аравия 1:2 (идет второй тайм)

Голы: Месси (10, с пенальти) - 1:0, Аль Шехри (48) - 1:1, Аль Давсари (

Дания – Тунис

Голы:

Мексика – Польша

Голы:

Франция – Австралия

Голы:

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