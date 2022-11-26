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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Матчи 27 ноября: что ждать и где смотреть 

27 ноября на чемпионате мира в Катаре состоятся четыре матча: Япония – Коста-Рика, Бельгия – Марокко, Хорватия – Канада и Испания – Германия

4 мин автор Леонид Мужикбаев
disciplineФутбол
GettyImages-1444383477
(Фото © 2022 Getty Images)

В восьмой игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча. В воскресенье, 27 ноября, одержавшая сенсационную победу над Германией в первом туре группы E сборная Японии при определенных условиях может оформить выход в плей-офф по итогам матча против Коста-Рики. В группе F вице-чемпионы мира 2018 года хорваты встретятся с Канадой – балканцам необходимы три очка, чтобы улучшить свое турнирное положение перед противостоянием с Бельгией в последнем туре. Бронзовые призеры ЧМ-2018 гарантируют себе место в 1/8 финала в случае победы над Марокко.

Закроет игровой день матч с громкой вывеской и невероятно высокими ставками: Испания – Германия. Для бундестим неудача будет означать невыход из группы второй чемпионат подряд.

Olympics представляет анонс матчей 27 ноября.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Япония – Коста-Рика. Группа E. Начало в 13:00 мск. Cтадион «Ахмед Бин Али»

Шансы на то, что сборная Страны восходящего солнца выйдет из группы, значительно повысила победа над Германией. Однако даже победа в матче против Коста-Рики в это воскресенье не будет гарантией места в плей-офф для подопечных Ходзимэ Мориясу – очень многое будет зависеть от второго матча в квартете E в этот день.

Для соперников японцев предстоящая игра – вопрос чести. После поражения 0:7 от Испании сборной Коста-Рики терять абсолютно нечего. С другой стороны, ожидать от команды атакующей игры не стоит: тренер Луис Фернандо Суарес понимает, что Японии куда сложнее будет выстроить позиционное нападение. Сильная сторона азиатской команды, помимо дисциплины – умение организовывать быстрые контрвыпады через фланги. Сумеют ли японцы реализовать преимущество в классе в ситуации, когда нужно проявлять инициативу – большой вопрос.

Бельгия – Марокко. Группа F. Начало в 16:00. Стадион «Аль Тумама»

Сборная Марокко показала себя в матче первого тура против Хорватии как чрезвычайно организованная команда. Однако тактика североафриканских футболистов, построенная на постоянном давлении на соперника, идеально подходит для игровой модели сборной Бельгии.

Бронзовые призеры предыдущего чемпионата мира – прежде всего контратакующая машина с лучшим плеймейкером мира Кевином де Брюйне, который способен одним пасом вскрыть любую защитную линию. Еще одна сильная сторона команды Роберто Мартинеса – стандартные положения: при угловых и штрафных их преимущество в антропометрии способно в этом матче стать важным фактором.

Огромную пользу сборной Марокко может принести быстрый гол. Отставание в счете заставит бельгийцев действовать первым номером и откроет уязвимую сторону этой команды – медлительность возрастных защитников.

Подробнее о сборной Бельгии на чемпионате мира – 2022 можно прочитать здесь

Миши Батшуайи удачно заменил Ромелу Лукаку в атаке сборной Бельгии. В матче против Марокко нападающий может продлить свою голевую серию
Миши Батшуайи удачно заменил Ромелу Лукаку в атаке сборной Бельгии. В матче против Марокко нападающий может продлить свою голевую серию (2022 Getty Images)

Хорватия – Канада. Группа F. Начало в 19:00. Международный стадион «Халифа»

Финалисты предыдущего мундиаля в стартовом матче не продемонстрировали яркой игры. Следующий соперник сборной Хорватии Канада (для североамериканцев этот чемпионат мира – второй в истории), напротив, достойно смотрелась на фоне мощной Бельгии. И если Марокко в матче против балканцев не хватило класса исполнителей в атаке, то у команды Страны кленового листа атакующая линия намного сильнее – чего стоит один только Джонатан Дэвид из «Лилля» (9 голов в сезоне французской Лиги 1). Главная надежда хорватов – звездная линия полузащиты, ключевым элементом которой остается 37-летний Лука Модрич. Обладатель «Золотого мяча» 2018 года по-прежнему демонстрирует футбол высочайшего уровня, однако партнеры по команде пока поддержать его не могут.

Сумеет ли Лука Модрич выйти из тени и повести за собой сборную Хорватии в матче против Канады
Сумеет ли Лука Модрич выйти из тени и повести за собой сборную Хорватии в матче против Канады (2022 Getty Images)

Испания – Германия. Группа E. Начало в 22:00. Стадион «Аль Байт»

Для Бундестим этот матч может стать последним, имеющим хоть какое-то турнирное значение. Команда Ханси Флика после поражения от японцев находится на краю пропасти. Сценария хуже для самого важного матча не придумаешь: ноль очков и соперник, в первом круге забивший семь безответных мячей. Да, Испания играла против Коста-Рики, а не против кого-то из грандов, однако показателен стиль и слаженность действий: более 80% владения мячом, почти 1000 точных передач.

Придумать, как противостоять «тики-таке» в исполнении Педри, Гави и Бускетса – главная головная боль тренерского штаба сборной Германии. Однако Германия способна удивлять как раз в ситуациях, когда все факторы против нее: чем больше давление, тем лучше играют немцы. При неудачном исходе этого матча чемпионы мира-2014 Томас Мюллер и Мануэль Нойер войдут в историю еще и как футболисты, с которыми их национальная сборная дважды подряд показала худший результат на мундиалях.

Подробнее о сборной Испании на чемпионате мира – 2022 можно прочитать здесь

Подробнее о сборной Германии на чемпионате мира – 2022 можно прочитать здесь

Где смотреть трансляции матчей

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