Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Матчи 27 ноября: что ждать и где смотреть 

В восьмой игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча. В воскресенье, 27 ноября, одержавшая сенсационную победу над Германией в первом туре группы E сборная Японии при определенных условиях может оформить выход в плей-офф по итогам матча против Коста-Рики. В группе F вице-чемпионы мира 2018 года хорваты встретятся с Канадой – балканцам необходимы три очка, чтобы улучшить свое турнирное положение перед противостоянием с Бельгией в последнем туре. Бронзовые призеры ЧМ-2018 гарантируют себе место в 1/8 финала в случае победы над Марокко.

Закроет игровой день матч с громкой вывеской и невероятно высокими ставками: Испания – Германия. Для бундестим неудача будет означать невыход из группы второй чемпионат подряд.

Olympics представляет анонс матчей 27 ноября.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Япония – Коста-Рика. Группа E. Начало в 13:00 мск. Cтадион «Ахмед Бин Али»

Шансы на то, что сборная Страны восходящего солнца выйдет из группы, значительно повысила победа над Германией. Однако даже победа в матче против Коста-Рики в это воскресенье не будет гарантией места в плей-офф для подопечных Ходзимэ Мориясу – очень многое будет зависеть от второго матча в квартете E в этот день.

Для соперников японцев предстоящая игра – вопрос чести. После поражения 0:7 от Испании сборной Коста-Рики терять абсолютно нечего. С другой стороны, ожидать от команды атакующей игры не стоит: тренер Луис Фернандо Суарес понимает, что Японии куда сложнее будет выстроить позиционное нападение. Сильная сторона азиатской команды, помимо дисциплины – умение организовывать быстрые контрвыпады через фланги. Сумеют ли японцы реализовать преимущество в классе в ситуации, когда нужно проявлять инициативу – большой вопрос.