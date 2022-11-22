Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Матчи 23 ноября: что ждать и где смотреть 

Марокко – Хорватия. Группа F. Начало в 13:00 мск. Стадион «Эль-Байт»

Сборная Хорватии приехала в Катар в статусе вице-чемпиона мира. Четыре с половиной года назад они уступили в решающем матче Франции, и с того момента состав хорватской команды изменился не слишком сильно, а лучший игрок ЧМ-2018 Лука Модрич по-прежнему умудряется держать свой уровень. При этом главный тренер хорватов Златко Далич внедряет в команду талантливую молодежь. Интересно, что у Хорватии перед турниром в Катаре продолжается очень хорошая серия – команда не проигрывает уже в 16 матчах подряд. А в последних пяти из них – у нее исключительно победы. Ориентируясь на состоявшуюся 22 ноября неудачу Аргентины, можно констатировать, что подобные серии в финальной части чемпионата мира мало что значат. Но факт остается фактом: хорватская сборная действительно находится в неплохом тонусе.

Правда, действующим вице-чемпионам мира очень тяжело будет вскрывать оборону сборной Марокко. Главная звезда африканской команды Ашраф Хакими играет именно в защите, да и партнеры у него в этой линии - весьма высокого уровня. Недаром марокканцы не пропускали в четырех последних матчах. Но если обороняться сборная Марокко может хорошо, то вот с атакой дела обстоят у нее не так благополучно – команда забивает очень мало, и этот фактор может очень сильно ограничить ее перспективы на турнире в Катаре.

Германия – Япония. Группа E. Начало в 16:00. Международный стадион «Халифа»

Германию в последнее время называют фаворитом крупных турниров, скорее, по привычке, ведь команда откровенно неудачно провела два последних из них: на ЧМ-2018 немцы не вышли из группы, а на Евро-2020 вылетели в 1/8 финала. Однако обновленная сборная под руководством Ханса-Дитера Флика подарила своим болельщикам надежду, уверенно преодолев отбор на чемпионат мира в Катаре. Но вот дальше - снова проблемы: в 9 матчах 2022 года у сборной Германии только две победы.

Стиль игры сборной Японии не меняется из года в год – они постараются навязать соперникам борьбу на каждом участке поля. Так что в этой встрече нас точно ждёт очень насыщенное единоборствами и упорное противостояние с непредсказуемым исходом.

Подробнее о сборной Германии на чемпионате мира - 2022 можно прочитать здесь.