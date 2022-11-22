Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Матчи 23 ноября: что ждать и где смотреть 

23 ноября на чемпионате мира в Катаре состоятся четыре матча: Хорватия – Марокко, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика и Бельгия – Канада
В четвертый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года команды проведут четыре матча, и в борьбу вступят сборные из групп E и F. Игровой день откроет матч Марокко и Хорватия, затем турнир в Катаре начнется для входящих в число его фаворитов сборных Испании и Германии, а вечером между собой сыграют Бельгия и Канада.
Olympics представляет анонс матчей 23 ноября/
Сборная Хорватии приехала в Катар в статусе вице-чемпиона мира. Четыре с половиной года назад они уступили в решающем матче Франции, и с того момента состав хорватской команды изменился не слишком сильно, а лучший игрок ЧМ-2018 Лука Модрич по-прежнему умудряется держать свой уровень. При этом главный тренер хорватов Златко Далич внедряет в команду талантливую молодежь. Интересно, что у Хорватии перед турниром в Катаре продолжается очень хорошая серия – команда не проигрывает уже в 16 матчах подряд. А в последних пяти из них – у нее исключительно победы. Ориентируясь на состоявшуюся 22 ноября неудачу Аргентины, можно констатировать, что подобные серии в финальной части чемпионата мира мало что значат. Но факт остается фактом: хорватская сборная действительно находится в неплохом тонусе.
Правда, действующим вице-чемпионам мира очень тяжело будет вскрывать оборону сборной Марокко. Главная звезда африканской команды Ашраф Хакими играет именно в защите, да и партнеры у него в этой линии - весьма высокого уровня. Недаром марокканцы не пропускали в четырех последних матчах. Но если обороняться сборная Марокко может хорошо, то вот с атакой дела обстоят у нее не так благополучно – команда забивает очень мало, и этот фактор может очень сильно ограничить ее перспективы на турнире в Катаре.
Германию в последнее время называют фаворитом крупных турниров, скорее, по привычке, ведь команда откровенно неудачно провела два последних из них: на ЧМ-2018 немцы не вышли из группы, а на Евро-2020 вылетели в 1/8 финала. Однако обновленная сборная под руководством Ханса-Дитера Флика подарила своим болельщикам надежду, уверенно преодолев отбор на чемпионат мира в Катаре. Но вот дальше - снова проблемы: в 9 матчах 2022 года у сборной Германии только две победы.
Стиль игры сборной Японии не меняется из года в год – они постараются навязать соперникам борьбу на каждом участке поля. Так что в этой встрече нас точно ждёт очень насыщенное единоборствами и упорное противостояние с непредсказуемым исходом.
Подробнее о сборной Германии на чемпионате мира - 2022 можно прочитать здесь.
С момента победы сборной Испании на ЧМ-2010 прошло больше 12 лет. Два последних подобных турнира команда провалила, однако в Катаре шансы испанцев повторить успех, добытый на чемпионате мира в ЮАР, явно выше - прежде всего, благодаря тотальному омоложению состава, который устроил главный тренер Луис Энрике. В его распоряжении есть Педри, Эрик Гарсия, Фати, Торрес – футболисты, играющие ключевую роль в своих клубах. Также у испанцев состоялось возвращение футбольной идентичности – они много контролируют мяч и стараются максимально высоко прессинговать соперника при его потере. В последние годы все это получается у команды Луиса Энрике очень неплохо.
Коста-Рика - давний участок финальных турниров чемпионата мира, но в этот раз преодолела отбор с большим трудом, обыграв в межконтинентальных стыковых матчах Новую Зеландию. У команды сейчас не лучший период, однако они точно поборются за собственный престиж.
Подробнее о сборной Испании на чемпионате мира - 2022 можно прочитать здесь.
Сборная Бельгии приехала в Катар в статусе бронзового призера предыдущего чемпионата мира. Состав команды с 2018 года сильно не изменился, а отбор на турнир в Катаре бельгийцы прошли весьма уверенно. Так что наверняка они будут среди претендентов на высокие места и в этот раз - тем более, что для звездного поколения сборной Бельгии это, наверное, последний шанс проявить себя на чемпионате мира в нынешнем составе.
Сборная Канады – загадка нынешнего турнира. До этого канадцы всего однажды участвовали в финальной стадии чемпионата мира, и было это в далеком 1986 году. Однако на сей раз сборная Канады заняла первое место в своей группе квалификационного отбора, обойдя даже команду США. В стране прошла реформа местной футбольной системы, и посмотрим, поможет ли она канадцам на чемпионате мира-2022.
Подробнее о сборной Бельгии на чемпионате мира - 2022 можно прочитать здесь.
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