Чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре. Матчи 21 ноября: что ждать и где смотреть 

Во второй игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут три матча. В понедельник, 21 ноября, проведут свои первые встречи на турнире потенциальные фавориты групп А и В – сборные Нидерландов и Англии. Также в этот день встретятся между собой команды США и Уэльса, и этот матч может иметь ключевое значение в борьбе за места в плей-офф в группе В.

Olympics представляет анонс матчей 21 ноября.

Англия – Иран. Группа В. Начало в 16:00 мск. Международный стадион «Халифа»

Сборную Англии считают не только главным фаворитом группы В, но и командой, способной на чемпионате мира – 2022 побороться за главный титул. Для оценки ее перспектив первый матч на турнире против команды Ирана вряд ли станет определяющим или очень показательным. Например, на предыдущем ЧМ-2018 в своем стартовом матче англичане с огромным трудом победили сборную Туниса – 2:1 (благодаря голу Харри Кейна уже в компенсированное время), а затем попали в четверку сильнейших. К тому же надо иметь в виду, что в силу особенностей календаря нынешнего сезона все команды имели очень мало времени для совместной подготовки к чемпионату мира. И сборные, обладающие наиболее звездным составом (а Англия, безусловно, входит в их число), наверняка будут заметно прибавлять в уровне командных взаимодействий уже по ходу турнира. При этом состав сборной Англии является в последние годы довольно стабильным, и 20 из 26 игроков, представляющих эту страну в Катаре, были серебряными призерами Евро-2020. Так что очень много времени на восстановление прежних игровых связей им вряд ли потребуется.

Вызывает интерес, какую тактическую схему выберет главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в игре с Ираном, так как многие на родине футбола высказывают сомнения, нужно ли использовать в этой встрече двух опорных полузащитников – особенно учитывая тот факт, что незаменимый игрок стартового состава на прошлогоднем Евро на этой позиции Кэлвин Филлипс после перехода нынешним летом в «Манчестер Сити» имеет очень мало игровой практики.

Сборная Ирана, которая в шестой раз выступит в финальной стадии чемпионата мира, еще ни разу не выходила из группы. В этом году состав квартета на этой стадии позволяет иранцам надеяться вмешаться в борьбу за плей-офф, и команда, в составе которой выступают несколько игроков ведущих лиг мира – например, Сердар Азмун из немецкого «Байера» и Саман Годдос из английского «Брентфорда» – наверняка постарается воспользоваться своим шансом.

Подробнее о сборной Англии на чемпионате мира – 2022 можно прочитать здесь.

Болельщики сборной Англии мечтают о Кубке мира с 1966 года, когда из сборная в единственный пока раз выиграла главный трофей в мировом футболе Фото © 2018 Getty Images

Сенегал – Нидерланды. Группа А. Начало в 19:00. Стадион «Аль Тумама»

Травма главной звезды сборной Сенегала Садио Мане, полученная форвардом «Баварии» незадолго до старта ЧМ-2022, стала огромным разочарованием для всей страны и существенно снизила атакующий потенциал команды. Как сенегальцам удастся справиться с отсутствием своего лидера в какой-то степени покажет их первый матч против фаворита группы А – сборной Нидерландов. При том, что и в отсутствие Мане весьма квалифицированных игроков в составе сборной Сенегала вполне достаточно – это вратарь Эдуар Менди и защитник Калиду Кулибали из «Челси», а также полузащитник Шейху Куяте из «Ноттингем Форест». Подбор игроков вполне позволяет сборной Сенегала надеяться на выход в плей-офф, и уже стартовый матч против Нидерландов может оказаться важным в этой борьбе.

Команда Нидерландов под руководством главного тренера Луи ван Гала располагает отличным подбором игроков, но у ряда ее лидеров в этом сезоне не слишком хорошо идут дела в своих клубах. Так, защитник Вирджил ван Дейк, как и весь его «Ливерпуль», выглядел в первой части сезона довольно неубедительно, а форвард Мемфис Депай вообще лишь дважды выходил на поле в составе «Барселоны» в матчах чемпионата Испании. Станет ли чемпионат мира в Катаре для них возможностью своеобразной перезагрузки?

Подробнее о сборной Нидерландов на чемпионате мира – 2022 читайте здесь.

1974 год. Сборная Нидерландов с Йоханом Кройфом в составе впервые играет в финале чемпионата мира. Сейчас в ее послужном списке уже три финала, но до сих пор – ни одного титула

США – Уэльс. Группа В. Начало в 22:00. Стадион «Ахмед Бин Али»

При наличии в группе В явного фаворита в лице сборной Англии именно встреча США и Уэльса уже в матче стартового тура может стать определяющей в борьбе за выход из группы. Для команды Уэльса она к тому же будет исторической, ведь сборная этой страны примет участие в финальном турнире чемпионата мира после 64-летнего перерыва – до этого момента единственный раз футболисты Уэльса участвовали в подобном турнире в далеком 1958 году. Поколение Гарета Бэйла, Аарона Рэмзи и Джо Аллена уже имеет в своем послужном списке выход в полуфинал Евро-2016. И вот теперь, когда каждому из этих игроков уже за 30, они добились нового исторического для своей страны достижения. В составе валлийцев есть и молодые игроки, уже вполне заметные в клубах Английской премьер-лиги (например, защитник Неко Уильямс, полузащитник Гарри Уилсон, форвард Дэниэл Джеймс и ряд других). Реален ли для этой команды в ее нынешнем составе выход в плей-офф? В значительной мере это и определит матч Уэльса с американцами, у которых немало собственных звезд – в частности Кристиан Пулишич из «Челси» и Уэстон Маккенни из «Ювентуса».

Где смотреть?

Все матчи 21 ноября в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.