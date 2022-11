Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Матчи 22 ноября: что ждать и где смотреть 

В то время как у главных фаворитов группы C – сборной Аргентины – есть время размяться и отладить игровые связи на сборной Саудовской Аравии, Мексика и Польша обязаны показать свой лучший футбол уже в стартовом матче. В пользу более высоких шансов на победу команды из Америки говорит статистика. С 1994 года Мексика не пропускала ни одного мундиаля, и на каждом из них выходила в плей-офф. Еще одна особенность команды – даже если ее лидеры не лучшим образом проводят клубный сезон, в составе сборной они преображаются. Самый яркий пример – вратарь Гильермо Очоа , лучшие матчи в карьере выдавший как раз на чемпионатах мира. Или не стареющий «Принчипито» – мотор команды Андрес Гуардадо , для которого предстоящий мундиаль станет пятым в карьере.

В третий игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча. Во вторник, 22 ноября, проведут свою первую игру на турнире действующие чемпионы мира – сборная Франции, также в группе D сыграют между собой сборные Дании и Туниса. В квартете C начнет свой турнирный путь команда Лионеля Месси – сборная Аргентины, в той же группе состоится чрезвычайно важный с точки зрения борьбы за плей-офф матч Мексики и Польши.

