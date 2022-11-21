Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Матчи 22 ноября: что ждать и где смотреть 

22 ноября на чемпионате мира в Катаре состоятся четыре матча: Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша и Франция – Австралия
В третий игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча. Во вторник, 22 ноября, проведут свою первую игру на турнире действующие чемпионы мира – сборная Франции, также в группе D сыграют между собой сборные Дании и Туниса. В квартете C начнет свой турнирный путь команда Лионеля Месси – сборная Аргентины, в той же группе состоится чрезвычайно важный с точки зрения борьбы за плей-офф матч Мексики и Польши.
Olympics представляет анонс матчей 22 ноября.
Первый соперник сборной Аргентины в финальной части чемпионатов мира до мундиаля 2022 года играл пять раз. Самым удачным для саудитов получился дебют – в 1994 году в США сборная вышла из группы с Нидерландами, Марокко и Бельгией, а в 1/8 финала уступила будущим бронзовым призерам – шведам. В последующем повторить этот результат не получилось ни в 1998-м, ни в 2002-м, ни в 2006-м, ни в 2018-м. Более того, в 12 матчах за этот отрезок времени Саудовская Аравия одержала только одну победу (2:1 в матче против Египта в Волгограде), а также дважды сыграла вничью (оба раза 2:2 против африканских команд). В стартовых матчах статистика у ближневосточной сборной и вовсе катастрофическая: одна ничья и четыре поражения, два из которых – разгромные (0:8 против Германии в 2002-м и 0:5 против России в 2018-м). Без проигрышей с разницей в 3 и более мяча Саудовская Аравия обошлась только в 1994 году.
В 2022-м по всем раскладам серия неудач продолжится: у Лео Месси есть отличный шанс догнать по голам на чемпионатах мира Диего Марадону. Пока в споре двух великих аргентинцев со счетом 8:6 лидирует легенда 1980-х. Однако семикратный обладатель «Золотого мяча» наверняка пополнит свой бомбардирский счет в матче против команды французского тренера Эрве Ренара. Разница в классе между сборными очень велика: Аргентина – один из главных претендентов на итоговую победу, а Саудовская Аравия – один из главных аутсайдеров, для которого забить хотя бы один гол в трех матчах будет достижением.
Подробнее о сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022 можно прочитать здесь
Схожая со сборной Саудовской Аравии статистика у команды Туниса. Североафриканцы принимали участие в финальной стадии чемпионатов мира пять раз и ни разу не преодолевали барьер первого группового этапа. При этом, с разгромным счетом Тунис проиграл всего один раз – в 2018 году Бельгии 2:5. Однако 22 ноября шансов не уступить крупно у подопечных Джалила Кадри не слишком много – соперник у них чрезвычайно сильный и сыгранный.
Сборная Дании сохранила основу, добравшуюся до полуфинала Евро 2020 даже без Кристиана Эриксена (капитан и лидер команды вернулся в сборную и едет в Катар). У скандинавов остро сыграть в атаке способны не только звездный нападающий Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), но и полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг, и фланговый защитник «Аталанты» Йоаким Меле. В своей отборочной группе Дания выиграла 9 матчей из 10 с разницей забитых и пропущенных мячей 30:3.
В то время как у главных фаворитов группы C – сборной Аргентины – есть время размяться и отладить игровые связи на сборной Саудовской Аравии, Мексика и Польша обязаны показать свой лучший футбол уже в стартовом матче. В пользу более высоких шансов на победу команды из Америки говорит статистика. С 1994 года Мексика не пропускала ни одного мундиаля, и на каждом из них выходила в плей-офф. Еще одна особенность команды – даже если ее лидеры не лучшим образом проводят клубный сезон, в составе сборной они преображаются. Самый яркий пример – вратарь Гильермо Очоа, лучшие матчи в карьере выдавший как раз на чемпионатах мира. Или не стареющий «Принчипито» – мотор команды Андрес Гуардадо, для которого предстоящий мундиаль станет пятым в карьере.
У сборной Польши достижений на уровне чемпионатов мира больше – дважды команда побеждала в матчах за третье место, однако эти успехи пришлись на 1974-й и 1982-й – времена поколения «Орлов Гурского». Последний раз в плей-офф команда выходила в 1986 году (как раз в Мексике). На чемпионате мира 2018 года Польша заняла последнее место в группе с Колумбией, Японией и Сенегалом. Теоретически у команды есть в составе один из лучших бомбардиров в истории футбола Роберт Левандовский, однако у нападающего есть устойчивая репутация «призрака» в важных матчах. На чемпионатах мира голами он пока не отличался.
Несмотря на то, что Франция непосредственно перед чемпионатом мира лишилась из-за травмы обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема (его в заявке заменил Маркус Тюрам – сын чемпиона мира 1998 года Лилиана Тюрама), класс команды и запас прочности настолько высок, что команда все равно остается в числе топ-фаворитов мундиаля 2022. Мощнейшая линия атаки с главной молодой звездой мира – Килианом Мбаппе, а также опытнейшими Антуаном Гризманном и Оливье Жиру, полузащита с двумя игроками мадридского «Реала», а также один из сильнейших крайних защитников мира – Тео Эрнандес из «Милана» – достойный набор аргументов в игре против любой сборной мира. Тем более, что первый матч для чемпионов мира – 2018 станет отличной возможностью плавно войти в турнир. Австралия на данный момент переживает смену поколений – игроков уровня Тима Кэхилла, забивавшего голы на трех чемпионатах мира подряд, в ее составе нет. Отборочный турнир «соккеруз» также прошли с трудом: только в межконтинентальном плей-офф выбили по пенальти сборную Перу. Против Франции от такой Австралии чудес ждать не стоит.
Подробнее о сборной Франции на чемпионате мира – 2022 можно прочитать здесь
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