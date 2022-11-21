Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Матчи 22 ноября: что ждать и где смотреть 

В третий игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча. Во вторник, 22 ноября, проведут свою первую игру на турнире действующие чемпионы мира – сборная Франции, также в группе D сыграют между собой сборные Дании и Туниса. В квартете C начнет свой турнирный путь команда Лионеля Месси – сборная Аргентины, в той же группе состоится чрезвычайно важный с точки зрения борьбы за плей-офф матч Мексики и Польши.

Olympics представляет анонс матчей 22 ноября.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Аргентина – Саудовская Аравия. Группа C. Начало в 13:00 мск. Cтадион «Лусаил»

Первый соперник сборной Аргентины в финальной части чемпионатов мира до мундиаля 2022 года играл пять раз. Самым удачным для саудитов получился дебют – в 1994 году в США сборная вышла из группы с Нидерландами, Марокко и Бельгией, а в 1/8 финала уступила будущим бронзовым призерам – шведам. В последующем повторить этот результат не получилось ни в 1998-м, ни в 2002-м, ни в 2006-м, ни в 2018-м. Более того, в 12 матчах за этот отрезок времени Саудовская Аравия одержала только одну победу (2:1 в матче против Египта в Волгограде), а также дважды сыграла вничью (оба раза 2:2 против африканских команд). В стартовых матчах статистика у ближневосточной сборной и вовсе катастрофическая: одна ничья и четыре поражения, два из которых – разгромные (0:8 против Германии в 2002-м и 0:5 против России в 2018-м). Без проигрышей с разницей в 3 и более мяча Саудовская Аравия обошлась только в 1994 году.

В 2022-м по всем раскладам серия неудач продолжится: у Лео Месси есть отличный шанс догнать по голам на чемпионатах мира Диего Марадону. Пока в споре двух великих аргентинцев со счетом 8:6 лидирует легенда 1980-х. Однако семикратный обладатель «Золотого мяча» наверняка пополнит свой бомбардирский счет в матче против команды французского тренера Эрве Ренара. Разница в классе между сборными очень велика: Аргентина – один из главных претендентов на итоговую победу, а Саудовская Аравия – один из главных аутсайдеров, для которого забить хотя бы один гол в трех матчах будет достижением.

Подробнее о сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022 можно прочитать здесь